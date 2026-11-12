Sol Martínez: Bioterapia EL DESPERTAR y una nueva mirada sobre la enfermedad como camino de aprendizaje

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Sol Martínez es escritora, conferencista y guía espiritual argentina, además de creadora y fundadora de Bioterapia EL DESPERTAR, una metodología orientada al autoconocimiento y al bienestar emocional. Su recorrido comenzó en 2014, cuando empezó a canalizar las bases de la metodología del despertar, que en 2018 consolidó formalmente como una escuela internacional de formación.

Desde sus inicios, su propósito fue construir un espacio que integrara espiritualidad, conciencia personal y herramientas de autorregulación emocional. Su enfoque parte de la interpretación de que los conflictos internos y los patrones inconscientes pueden influir en la manera en que las personas experimentan distintas situaciones de su vida.

El origen emocional y la conexión entre cuerpo y mente

La propuesta desarrollada por Sol busca acompañar a las personas en la identificación de patrones emocionales y creencias inconscientes. Desde esta perspectiva, los síntomas físicos y los conflictos recurrentes pueden interpretarse como señales que invitan a explorar aspectos de la propia historia emocional.

A través de su escuela, impulsa la Carrera Profesional de Bioterapeutas y diversas formaciones vinculadas con la conciencia personal, la espiritualidad y la transformación de patrones de pensamiento.

En 2021 obtuvo la certificación como HeartMath Certified Mentor, incorporando a su trabajo técnicas de coherencia cardíaca orientadas al manejo del estrés y la autorregulación emocional.

Uno de los pilares de su proyecto es promover un diálogo entre la espiritualidad y la medicina convencional. Su comunidad incluye médicos, oncólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud, dentro de un modelo que plantea la bioterapia como acompañamiento complementario, sin reemplazar los tratamientos médicos.

Libros, comunidad y expansión internacional

A lo largo de su trayectoria, también trasladó su visión a la escritura. En 2016 publicó La verdad está en tu corazón, una obra centrada en la reconexión interior y el autoconocimiento. En 2025 lanzó Para qué cáncer, donde presenta su interpretación espiritual y emocional de los procesos de enfermedad y la influencia del inconsciente.

Su proyecto también trascendió la formación virtual con la creación de dos espacios presenciales: Casa Solar en Bialet Massé, Córdoba, y Casa Solar en Itá, Paraguay, destinados a encuentros y retiros en contacto con la naturaleza.

Actualmente, Bioterapia EL DESPERTAR reúne a una comunidad de más de 80.000 personas, entre alumnos, profesionales y seguidores de su propuesta. Con una escuela consolidada, dos libros publicados y presencia internacional, Sol trabaja en la expansión de sus formaciones al idioma inglés.

Su objetivo es continuar difundiendo una propuesta centrada en la conciencia personal, el bienestar emocional y la espiritualidad, ampliando el alcance de un proyecto que comenzó como una búsqueda propia y se transformó en una comunidad internacional.

Wpp: +54 9 11 3541385083

Instagram: @bioterapia_el_despertar

Facebook: Bioterapia el Despertar / Sol Martinez