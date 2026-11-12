Suiza Joyería y Relojería: 70 años de tradición familiar, diseño e innovación

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La historia de Suiza Joyería y Relojería comenzó hace aproximadamente 70 años en Santa Fe, cuando Alberto, un relojero apasionado por su oficio, decidió abrir su propio taller. Allí conoció a Belkys, quien comenzó a trabajar junto a él y con quien formó una familia. Tiempo después, ambos se trasladaron a Río Tercero, Córdoba, donde continuaron desarrollando el negocio que hoy mantiene vivo su legado.

Con los años se incorporaron, Cristian y su esposa, Mariana, y más adelante sus nietos, Gastón y Rocío. Actualmente, los cuatro trabajan juntos y representan la continuidad de un proyecto que logró atravesar tres generaciones sin perder su esencia familiar.

Tres generaciones unidas por la joyería y la relojería

La confianza, la cercanía y la atención personalizada son los pilares que definen la identidad de Suiza. Uno de sus principales diferenciales es contar con talleres propios de relojería y orfebrería, donde realizan reparaciones, fabricación de joyas y trabajos personalizados.

Cristian continúa el oficio de relojero que aprendió de su padre, mientras que Gastón aporta sus conocimientos como orfebre. Según destaca la familia, Suiza es la única joyería de Río Tercero que cuenta con un orfebre propio y ofrece trabajos en el acto.

Para la firma, cada pieza representa mucho más que un accesorio: puede guardar recuerdos, celebrar momentos importantes o transmitir historias familiares. Por eso, el acompañamiento cercano forma parte de cada experiencia, tanto en la elección de una joya como en la restauración de un objeto de valor sentimental.

Innovación y personalización sin perder la esencia

A lo largo de su trayectoria, cada generación incorporó nuevas herramientas y conocimientos. Mariana acompañó el crecimiento comercial, mientras que Rocío sumó su mirada desde el diseño y la comunicación digital.

Entre los avances recientes se destaca la incorporación del grabado láser, una tecnología que la firma fue pionera en implementar en su local hace un año. Este servicio permite personalizar joyas de plata 925 y oro de 18 quilates en el momento, combinando técnicas tradicionales con nuevas posibilidades de diseño.

De cara al futuro, Suiza busca ampliar su presencia nacional mediante el desarrollo de su tienda online y el fortalecimiento de su comunidad digital. Tras perder el acceso a su anterior cuenta de Instagram, que reunía 15.000 seguidores, la familia inició una nueva etapa en redes sociales.

El objetivo es trasladar al entorno digital la misma confianza y cercanía que caracteriza la atención en su local de Río Tercero. Crecer sin perder la identidad familiar es la premisa que continúa guiando a esta joyería con siete décadas de historia.

Contacto:

Instagram: @suizajoyeria__

WhatsApp: +54 9 3571 69-1111

Tienda online: www.suizajoyeria.com.ar