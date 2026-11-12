Anestesia digital: ¿y si usamos la pantalla para evitar sentir?

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Le pregunté a mi asistente virtual cuáles eran los temas más consultados en internet en los últimos días. La respuesta no los sorprenderá: los tres primeros ejes que hoy tienen más consultas tienen que ver con: la “ansiedad digital”, el uso desmedido de las redes sociales, y una búsqueda constante sobre herramientas para pausar la mente y el cuerpo.

Vivimos en una era en la que la tecnología forma parte activa de nuestra vida. Nos conectamos con ella de forma productiva: trabajamos, hablamos con seres queridos que están lejos, buscamos información que necesitamos, etc. Pero la cuestión aparece cuando lo usamos como “sostén” frente a la incomodidad: está claro que el problema no es el dispositivo en sí, sino cómo a través de esto muchas veces evitamos el contacto con lo que nos pasa: aparece una sensación incómoda (vacío, frustración o sensación de soledad) e interrumpimos ese sentir cuando nos vamos corriendo a scrollear las redes sociales, aunque no nos demos cuenta. La pantalla nos saca del "aquí y ahora" y entramos en un loop de consumo masivo.

El problema de silenciarlo, es que la sensación en nuestro cuerpo sigue ahí y se acumula: en forma de tensión muscular, angustia, insomnio, cansancio mental crónico, desconcentración y ansiedad, porque además nos llenamos de información que la mayoría de las veces (spoiler alert) NO NECESITAMOS.

Al evitar el contacto con nuestra experiencia interna (sensaciones, emociones) perdemos nuestra brújula natural: dejamos de escuchar lo que nuestro organismo realmente quiere decir y nos distraemos.

¿Cómo salir de ahí?

Para salir de ese “piloto automático” lo primero es registrar el impulso de caer en la misma de siempre. Te propongo algunas herramientas sencillas que te ayuden en esto:

· Pausar antes del desbloqueo: cuando sientas ese impulso de agarrar el celular y arrancar con el desfile por todas las redes sociales pregúntate: ¿Qué siento en mi cuerpo? Sin interpretar nada, sólo obsérvate.



· Anclaje sensorial: Si soltaste el teléfono, aprovechá esa atención para volver al presente: mira por la ventana, estira los brazos o sentí el apoyo de tus pies en el suelo. Devolvé la atención a lo real, a lo que sucede en este momento.



· Temporizador a las apps: Es una gran herramienta ya que limitas el tiempo que usas para cada aplicación. Pero ojo: ¡Sin mentirte!



· Espacios libres de pantallas: Elegí un momento del día (por ej: el desayuno o los diez minutos antes de dormir) donde el teléfono (o lo que sea) quede fuera de tu alcance. En los momentos que puedas, busca hacer otras cosas, escribir, leer un libro, pintar, hacer alguna manualidad.





En esta era hiperconectada en la que vivimos, elegir ser más consciente de cómo te relacionas con la tecnología, es un gran paso para volver a tu cuerpo y recuperar la presencia.

Valentina Rizzi – Licenciada y Profesora en Psicología - MP: 1449

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