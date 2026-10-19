Aprender a volver

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Vivimos en una época en la que podemos controlar más que nunca. Podemos saber dónde está alguien en tiempo real, anticipar el clima, resolver una compra en segundos o encontrar una respuesta con solo hacer una pregunta. Tenemos herramientas para organizar, anticipar y resolver casi todo. Y, sin embargo, hay algo que sigue escapando a nuestro control: lo que la vida nos depara.

Quizás una de las grandes tareas de nuestro tiempo sea aprender a convivir con esa incertidumbre.

No podemos construir una vida sin imprevistos, pérdidas o cambios que nos desordenen. Pero sí podemos desarrollar recursos para atravesar aquello que no elegimos y que, muchas veces, no sabemos cómo enfrentar.

Esos recursos se construyen, entre otras cosas, a través del autoconocimiento: aprender qué necesitamos cuando algo nos desborda, qué nos ayuda a recuperar el eje, cuándo necesitamos parar y cuándo pedir ayuda. No se trata de tener todas las respuestas, sino de conocernos lo suficiente como para saber dónde buscarlas cuando no las tenemos.

También necesitamos aprender a mirar nuestros propios procesos. Muchas veces estamos tan pendientes de lo que todavía no conseguimos que dejamos de registrar todo lo que ya recorrimos.

El proceso necesita ser visto para poder ser reconocido.

Hay conversaciones que antes no podíamos tener y hoy sí. Límites que antes no sabíamos poner. Situaciones que antes nos desbordaban y que hoy podemos atravesar de otra manera. A veces, crecer no significa que la vida deje de desafiarnos, sino que nosotros empezamos a responder de otra forma.

Detenernos a mirar ese recorrido nos permite reconocer quiénes éramos, dónde estamos hoy y todo lo que fuimos construyendo en el camino. Porque avanzar no siempre significa llegar a un lugar nuevo; a veces significa poder habitar de otra manera situaciones que antes nos resultaban difíciles.

Somos seres finitos y hay una parte de la existencia que siempre va a exceder nuestra voluntad. Aceptar ese límite no significa resignarnos, sino dejar de exigirnos certezas que no podemos tener. Tal vez eso no haga que la vida sea más predecible, pero sí puede hacerla más liviana.

Quizás el equilibrio no consista en permanecer siempre en eje, sino en aprender a volver a él cada vez que la vida nos mueva.

Ser Maitri | Lic. Valentina Frola

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