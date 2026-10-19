Santiago Prana: un puente entre Oriente y Occidente

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Santiago, para empezar, contanos ¿cómo nació el camino en esta profesión?

Comencé en esta profesión al hacerme una pregunta clave: ¿Por qué el ser humano no es feliz a pesar de desearlo? Es una pregunta que me acompaña hasta la fecha y de la cual desprenden múltiples respuestas. El Ser Humano es tan complejo y las respuestas a veces son tan sencillas. Por eso me comencé a interesar por la naturaleza del Alma y qué sucede en nuestra psicología y emociones a lo largo de las distintas crianzas. Creo que el ser sería más feliz si la crianza tuviera más educación emocional y consciencia, hasta hace poco, pegarle al hijo/a era normal y avalado socialmente. Además de que hemos creado y seguimos reproduciendo un sistema de producción y capitalista que no contempla las emociones, por el contrario, las considera contraproducentes.

Ante este sistema hiperproductivo, ¿dónde apareció el refugio y a qué áreas va dirigida la práctica actual?

En la meditación y la educación emocional encontré un oasis espiritual en medio de la marea social y la avalancha hiperproductiva. Hoy principalmente, la calma y el freno es lo que más necesite el sistema nervioso. Me dedico a la Psicología Social (el vínculo sano y la dinámica de grupos), la Meditación (con estudios budistas e hindúes), la Psico-fisiología (con la ciencia de la espiritualidad) y el Tantra (como práctica ancestral que une Biología y Espiritualidad), todo eso arma mi método de DESARROLLO PSICO-ESPIRITUAL. Una forma de estar en paz con uno/a mismo/a y con el entorno.

¿Cuáles son los próximos pasos proyectados y qué es lo que define la esencia de esta propuesta?

Me imagino pudiendo hacer cada vez más conferencias, escribir mi libro y seguir brindando cursos y sesiones a más y más personas que se interesen por complementar su vida cotidiana con la profundidad espiritual. Si algo caracteriza mi método es la UNIÓN DE ORIENTE Y OCCIDENTE, la profundidad espiritual de las filosofías orientales (budismo e hinduismo) con la praxis occidental de la psicología y la neurociencia. Espiritualidad y Ciencia cada vez están más conectados.

Para cerrar, ¿cuál es el mayor anhelo para las personas y la sociedad actual?

Deseo que todos los Seres Humanos encuentren la paz de estar en su soledad y bucear en las profundidades de su Alma donde yacen sensaciones que el cotidiano pasa por alto y así compartirnos en vínculos más sanos, honestos y crear una sociedad en armonía.

Santiago Prana

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