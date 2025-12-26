Argentina, un país para visitar durante todo el año.

CONTENT LIKE

Si preferis el frío o te gusta el clima tropical, este país tiene ofertas para todos los gustos.

Empezando por el noreste, Misiones alberga en Puerto Iguazú las Cataratas, Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1984.

Un destino imperdible y visitado por miles de extranjeros durante todo el año, el destino asegurado para disfrutar de climas tropicales y bañarse en los imponentes saltos de la Garganta del Diablo.

Del otro lado del norte, se encuentra Salta y Jujuy, dos provincias con paisajes de colores, montañas impresionantes y la cultura norteña que te encanta desde que llegas. Como Humahuaca, Purmamarca, y un pueblo perdido en la montaña, Iruya.

Con climas super cálidos durante el día y llévate una campera para la noche.

Apenas aterrizas vas a poder escuchar nuestro folklore en cada esquina y no te podes ir sin probar la deliciosa gastronomía, proba todas las empanadas y tortillas que puedas.

Hacia el centro del país se encuentra la provincia del Fernet y el cuarteto, no solo habita en la ciudad la tonada cordobesa que todos amamos, en toda la extensa provincia hay sierras y arroyos para disfrutar una agradable estadía, como Mina Clavero o La Falda pero que no te falte un buen vaso de Fernet con Coca.

Buenos Aires, la cuna del Tango y el centro del país, lo podes visitar durante todo el año, cuenta con increíbles edificios que te van a dejar con la boca abierta y podes disfrutar de una noche de Tango en los diferentes bares notables que hay. No te quedes sin hacer un city tour donde podes conocer la histórica Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación, el Teatro Colón y el Obelisco. No te vas a arrepentir.

La Patagonia Argentina tiene los paisajes más increíbles, bosques de arrayanes, innumerables lagos que parecen cuadros pintados, y hasta glaciares.

Desde Bariloche hasta Tierra del Fuego, lo podes conocer en cualquier estación del año, tiene sus encantos en primavera con todos los árboles florecidos o en pleno invierno para tirarte en trineo y practicar esquí. Vas a ver los atardeceres más hermosos en Ushuaia y vas a deleitarte de los chocolates artesanales más deliciosos en cada chocolatería de la Patagonia. Al lado este, a los pies del océano atlántico a partir de agosto podes hacer avistaje de ballenas, pingüinos y lobos marinos, una experiencia imperdible.

En toda su extensión, de norte a sur y de este a oeste, en todas las estaciones del año, Argentina tiene todo.

Te puedo ayudar a conocer los mejores destinos.

@ViajesySueños

351- 537 - 9447