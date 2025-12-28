Sofía Pachano sorprendió a Santiago Ramundo y le organizó un "Papi Shower": pool party, look especial y regalos para usar con su bebé

En la recta final de su embarazo, Sofía Pachano sorprendió a Santiago Ramundo con un inesperado “Papi Shower”: una fiesta exclusivamente para el papá del bebé donde los amigos y futuros tíos llegaron a su hogar llenos de regalos y propuestas súper divertidas. Todo quedó registrado en las redes sociales del actor quien se mostró sumamente emocionado ante semejante gesto.

Así fue la fiesta que organizó Sofía Pachano Pachano para Santiago Ramundo

Luego de que Sofía Pachano haya tenido su tan ansiado Baby Shower, la hija de Anibal Pachano decidió agasajar al futuro papá con una inesperada sorpresa: un “Papi Shower”. “Le dije a Santi que teníamos una cita, pero en verdad le estamos organizando un Papi Shower sorpresa”, dijo la artista en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo | Instagram

Sin saber lo que sucedía, se ve al actor que comenta: “Tenemos una cita, no sé qué… qué planeaste”. Sin dejar de grabar, la flamante embarazada agregó: “Tomá, tenemos una sorpresa, pero no te lo voy a dar todavía”. “Estoy muy ansioso”, exclamó él. Minutos más tarde, se ve que tocan la puerta de su hogar y aparecen “los pibes”, amigos del papá de Bebé Millas -apodo que eligieron para su primogénito para no revelar el nombre del niño-. De inmediato, se funden en un abrazo y comienzan a saltar con sus manos llenas de regalos.

Como era de esperarse, este evento tenía que tener un outfit oficial. Es por esta razón que Sofía Pachano le obsequió una tierna remera de algodón blanca con la frase “Papi Shower”. Con el correr de los minutos se iban sumando más invitados a la reunión nocturna que terminó en una pool party, donde no pudo faltar el tradicional voley beach con una pelota de fútbol.

La reacción de Santiago Ramundo ante el gesto de Sofía Pachano

Incrédulo ante el inesperado evento que organizó Sofía Pachano, Santiago Ramundo no dudó en inmortalizar este momento en la famosa red social de la camarita. “Mi Papi Shower, de las sorpresas más increíbles que me han dado. ¡Gracias mi amor por la idea y a todos mis amigos/compañeros de vida que vinieron a celebrar este momento! Gracias”, fueron las emotivas palabras del intérprete que resumieron una increíble noche llena de juegos y mimos al papá del bebé por nacer. También, hubo quienes celebraron esta iniciativa considerando que el hombre cumple un rol central en el embarazo, y suele ser olvidado.

Por su parte, la joven dejó que “los muchachos” se regocijen de su noche especial y fue a cenar a un exclusivo restaurante de Nordelta. Asimismo, compartió las repercusiones de esta idea para los varones. “Sofi, mi viejo hizo el Nono Shower. Estaba feliz espiando a su nieto”, le confesó una seguidora resaltando esta tendencia de sumar a los varones de la familia al nacimiento. Ante esto, apeló a su buen sentido del humor y bromeó: “Ya creo que no puedo organizar más cosas. Ahora me quedo tranquilita patitas para arriba”.

Sofía Pachano | Instagram

De esta manera, Sofía Pachano no se olvida que Santiago Ramundo también está a punto de vivenciar una de las etapas más importantes de su vida con el nacimiento de su primer hijo. Así como ella pudo compartir con su “tribu de mujeres”, quiso que su pareja sea el protagonista de todo lo que se vive cuando los seres queridos y los allegados festejan la llegada del nuevo integrante de la familia. Un gesto lleno de amor que, sin dudas, quedará guardada en la memoria de la familia debido la contención, el afecto y la comunidad que los rodea.

NB