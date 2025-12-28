Así es el living de Marley: estilo nórdico, espacio seguro para su hija Milenka y biblioteca tamaño XL

Marley es uno de esos famosos que se muestra muy activo en sus redes sociales y no teme compartir el día a día de su vida. Si bien muchas de sus publicaciones terminan siendo publicidades o cosas referidas al trabajo, también le da espacio al crecimiento de sus hijos, Milenka y Mirko, permitiendo ver parte de lo que sucede fuera de las cámaras, puertas adentro de su hogar. Es gracias a eso, que se pudo conocer su espectacular living, donde conviven el estilo nórdico con el espacio dedicado a su bebé.

Marley mostró su living

En una de sus publicaciones recientes, Marley mostró cómo aprende a caminar Milenka. ”Ya hay que seguirla por toda la casa”, escribió , mientras filma a la pequeña que recorre la sala. Gracias a eso, se pudo apreciar en su totalidad el impresionante living con el que cuenta el conductor de Telefe.

Marley junto a Mirko y Milenka

A simple vista, se ve como el living se encuentra dividido en dos grandes zonas, bien delimitadas, aunque comparten el estilo de muebles. La primera de ellas es claramente la que se encuentra enfocada en su hija Milenka, Una alfombra enorme de color gris delimita el área de juego, donde la niña posee una mesita y varios de sus juguetes. Aunque se trata de un espacio que también pueden utilizar los adultos, con tres sillones amplios, queda claro que es el sector en el que suele pasar el tiempo.

El espacio enfocado en los adultos de la casa

En la segunda de las zonas se puede ver un lugar dedicado exclusivamente a los adultos. Una biblioteca enorme, repleta de libros, fotos y decoración en general, rodea a la televisión, frente a una especie de mesa ratona que sigue el mismo esquema de colores y diseño que los sillones. En esta zona, igualmente, se pueden apreciar unos auriculares que parecen ser de Mirko, lo que deja claro que también suele sentarse allí.

De esta manera, Marley mostró la decoración de su casa y dejó en claro que, más allá de mantener un diseño actual y en tendencia, gran parte de su living está “tomado” por MIlenka. Una postal natural que muestra la manera en la que el conductor convive con sus hijos y el espacio que les da a ellos.