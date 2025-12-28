Guillermina Valdés habló de su vida amorosa actual: "Quiero..."

Se la ve radiante. Guillermina Valdés tiene el pelo más corto, una piel muy cuidada y se prepara para estrenar El divorcio del año en el Multiteatro, con dirección de José María Muscari. Si bien Guille comenzó como modelo, empezó a estudiar teatro como una forma de terapia, sin pensar que alguna vez estaría sobre el escenario y que eso la haría sentir plena. Con apenas 19 años, Valdés debutó profesionalmente en pasarelas de Miami y Nueva York, y tras su regreso a Argentina se consolidó como figura de moda y televisión antes de volcarse con determinación al teatro y la actuación.

Guillermina Valdés se sinceró sobre su presente amoroso

Aunque conocía a Muscari y él la había invitado varias veces a trabajar con él, ella no podía. Sentía que ya iba a llegar el momento, y llegó. En la obra, que comienza el dos de enero y estará toda la temporada en la calle Corrientes, trabajan Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal. “Es un elenco hermoso. Es una obra muy mimada y muy cuidada, porque estábamos con la letra aprendida desde el primer día. Hay mucho compromiso y mucho amor por lo que estamos haciendo, y eso se siente. José (Muscari) tiene el don de hacer convivir mundos distintos”, cuenta mientras luce un outfit total red.

El elenco de "El divorcio"

En el plano sentimental, Guillermina está sola y siente que esta obra, con su personaje, llegó en el momento exacto y que, actuándola, aprende muchas cosas. En cuanto a la relación con sus hijos, Helena está con ella, aunque vivirá unos meses en Madrid porque realiza un intercambio; Dante y Paloma viven solos, y Lorenzo, el menor, vive con ella, pero con todos habla de su trabajo y los consulta.

Más allá de lo teatral, Valdés también se ha dedicado en los últimos años a repensar su relación con la exposición pública. Ha reconocido que, aunque alguna vez le costó mostrarse, hoy valora mantener su autenticidad frente a la mirada ajena y desmitificar roles impuestos por los medios. En entrevistas recientes ha contado que siempre tuvo que dar un poco más para demostrar que su lugar en el mundo artístico no se debe solo a su pasado personal, sino a su compromiso con su oficio.

Guillermina Valdés en la sesión de fotos para "El divorcio"

Guillermina Valdés: “Soy más que una imagen”

“Cuando hago obras de teatro es porque me invitan a ver algo, o a procesar algo, o a transformar algo. Mi personaje de Evangelina me generó mucha curiosidad por cómo ve la realidad, sus elecciones. Es muy diferente de mí y me enseña mucho”, concluye. Fuerte, introspectiva y en constante reinvención, Guillermina Valdés llega al teatro con la misma determinación con la que se enfrentó a los desafíos de la moda, la televisión y la vida pública: con honestidad, disciplina y una profunda conexión con su mundo interior.