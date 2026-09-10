Los mejores looks de Uma Granata para anticipar el verano: tonos chocolates y polleras

Uma Granata, la hija de Amalia Granata y Cristián “Ogro” Fabbiani dejó ver en sus redes sociales sus mejores looks que combina polleras, minifaldas y tops desde tonos chocolates hasta los clásicos blancos y negros. De esa manera, la joven se adelanta a los días cálidos que se aproximan.

Uma Granata deslumbra con su moda juvenil que mezcla polleras, minifaldas y tops

Uma Granata mostró en sus redes sociales su moda juvenil, urbana y versátil y sus elecciones combinan prendas básicas con detalles audaces, juegos de proporciones y una paleta que va desde los tonos chocolate hasta el clásico blanco y negro. Sus looks resultan ideales para anticipar el verano, con propuestas que pueden adaptarse tanto a una salida casual como a un evento nocturno.

Look de Uma Granata//Instagram

Uno de sus estilismos más destacados se basa en una estética casual y favorecedora, protagonizada por las polleras de tonos oscuros como las faldas en chocolate. La elección de esta prenda permite sumar un gesto veraniego y juvenil, mientras que el color aporta elegancia y calidez. En otras ocasiones, Uma también apostó por remeras lenceras chocolate, combinadas con polleras blancas para generar contrastes luminosos y equilibrar la intensidad del tono.

Otra de sus elecciones que reveló Uma Granata en su cuenta de Instagram son las minifaldas blancas o negras. En uno de sus looks, usó pollera negra estilo minifalda de tiro bajo y lo combinó con un top corto de color blanco, un blazer sastrero y unas botas negras.

Look Uma Granata//Instagram

Asimismo, en una de las postales que la hija de Amalia Granta compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver con un grupo de amigas, luciendo un conjunto blanco de dos piezas, compuesto por una blusa corta de manga corta, con cuello alto y fiel a su estilo, tiene pueta una minifalda ajustada de talle bajo.

Look Uma Granata//Instagram

Uma Granata confirmó que los jenas nunca pasan de moda

Uma Granata compartió en su cuenta de Instagram varios looks con polleras y shorts de jean. En ambias propuesta, la joven los combina con tops de diferentes clases y además, completa sus outfits con cinturones variados que aportan personalidad y estilo, perfectos para cualquier ocasión.

Uma Granata luciendo su pollera de jeans//Instagram

También, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani suele elegir camperas de jean, en especial, prefiere los modelos que llegan hasta la cintura y realzan la silueta, esto funcionan como una opción práctica para complementar sus conjuntos. Uma las combina con shorts, polleras y tops, manteniendo una estética fresca y juvenil. De este modo, demuestra que el jeans sigue siendo un infaltable en su guardarropa.

Look de Uma Granata//Instagram

Entre tonos chocolate, prendas blancas, negras, polleras, minifaldas, Uma Granata define su estilo para el verano con una fuerte dosis de actitud urbana. Sus elecciones combinan tendencias actuales con prendas clásicas y fáciles de llevar con un juego de colores y de diseños personalizados.