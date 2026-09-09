Luciana Salazar mostró la habitación de su hija, Matilda: estilo romántico, flores y empapelados match con almohadones

Matilda, la hija de Luciana Salazar, es una de las mini influencers que más presencia tiene en redes sociales. A través de las publicaciones de su mamá, la pequeña suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana, desde actividades vinculadas al colegio hasta sus looks y otros contenidos que despiertan la atención de sus seguidores.

Luciana Salazar y Matilda Salazar

En esta oportunidad, fue la actriz quien permitió conocer un poco más de su intimidad familiar al mostrar, de manera casual, uno de los espacios de la casa. Mientras compartía una conversación con su hija, las cámaras dejaron ver parte de la habitación de la pequeña, que se destaca por una decoración romántica, con flores y una combinación de estampados que se repite en distintos elementos.

Así es la habitación de Matilda Salazar

Uno de los detalles que más se destaca en la habitación de Matilda Salazar es el empapelado floral que cubre las paredes. El diseño combina flores y hojas en tonos rosados, beige y verdes, sobre una base clara, y aporta el principal elemento decorativo del ambiente. El mismo lenguaje aparece también en distintos textiles de la cama, generando una continuidad entre las paredes y la ropa de cama.

La cama ocupa un lugar central dentro del espacio y mantiene esta estética a través de textiles con volados y almohadones estampados. La combinación entre los diferentes motivos florales y la paleta de colores suaves hace que el ambiente tenga una apariencia cálida y delicada, sin necesidad de sumar demasiados elementos decorativos.

Los detalles que completan la habitación de Matilda Salazar

Más allá de las flores, uno de los puntos que llaman la atención en la habitación de la pequeña es la manera en que los distintos elementos dialogan entre sí. El empapelado de las paredes encuentra su correlato en los almohadones y textiles de la cama, creando un efecto match que le da mayor unidad visual al dormitorio.

Así es la habitación de Matilda Salazar

Los tonos pastel también tienen un papel importante en esta composición. El rosa, el beige y el verde aparecen de manera combinada tanto en el fondo floral como en los textiles, mientras que los detalles clásicos de la cama refuerzan el aire romántico del espacio.

Matilda, una de las mini influencers más seguidas

Matilda es una de las pequeñas con mayor presencia en redes sociales y buena parte de su exposición llega a través de las publicaciones que comparte su mamá, Luciana Salazar. Con apenas 8 años, la niña cuenta con una comunidad de seguidores que sigue sus looks, actividades y distintos momentos de su día a día.

Matilda Salazar, una de las mini influencers más seguidas

Su perfil también se convirtió en una ventana a algunos aspectos de su vida cotidiana, como ocurrió ahora con su habitación. Aunque en esta oportunidad el dormitorio apareció de manera casual en un contenido de Luciana Salazar, las imágenes permitieron conocer un espacio que mantiene una estética acorde a la edad de Matilda, con una decoración marcada por los estampados florales, los tonos suaves y los detalles románticos.