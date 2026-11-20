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Nunca me hubiese imaginado que llegaría el día en el que no sintiera familiar la imagen que el espejo me devolvía. No se parecía a mí.

¿Dónde estaba el brillo en los ojos que solían irradiar felicidad? ¿Por qué parecía estar enojada cuando no lo estaba interiormente?

Me había preparado mental y activamente para llegar sana y fuerte a mis 50 años. Pero no había incluido en ese plan mi rostro. Pensaba que con comprar buenas cremas alcanzaría. Luego entendí que no era suficiente.

Siendo una persona holística que cuida su salud, la idea de recurrir a inyecciones, láser o cirugía plástica no tenía ningún espacio en mi mente. Así que comencé a investigar opciones. El camino natural era lo mío. Como profesora de Yoga desde hace más de 15 años, sabía que podía fortalecer mi cuerpo a través de posturas. ¿Por qué no podría ser posible también en el rostro?

Fue así que conocí el Yoga Facial: una práctica que combina ejercicios específicos para trabajar distintas zonas del rostro y el cuello, junto con técnicas de respiración y relajación. Empecé a disfrutar de un momento para mí cada día, sentada frente a un espejo, durante apenas diez o quince minutos. De a poco volví a amigarme con mi imagen; aprendí que se puede hacer más lento el proceso del envejecimiento. Y, lo más importante, recuperé confianza.

Sé que mi historia no es única. En algún momento de nuestras vidas, nosotras, las mujeres, nos preguntamos: ¿Quién es esa mujer que me mira en el espejo? Algunas no nos resignamos y tomamos las riendas a través de la práctica del Yoga Facial.

Supe que no me había equivocado al certificarme como profesora cuando empecé a ver los cambios en mis alumnas: Lili, cuya motivación fue llegar espléndida al casamiento de su hijo, y Diana, que logró reducir la papada que le molestaba cuando se veía en las fotos.

Sabemos lo importante que es sentirnos cómodas con nuestro rostro. Si bien no podemos detener el paso del tiempo, sí podemos elegir cómo queremos transitarlo. Si querés empezar a ocuparte de tu rostro de una manera natural, escribime. Me encantará compartir con vos lo que aprendí y practico cada día.

Liria Minassian

Profesora de Yoga, Yoga Facial y Mindfulness

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