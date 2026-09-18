Berkana: pastelería artesanal que transforma sabores en piezas de diseño

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Berkana Vainilla & Glasé nació de la combinación entre la pasión por la pastelería artesanal y la búsqueda de transformar la repostería tradicional en piezas de diseño comestibles. Su nombre remite a las runas, antiguos símbolos del alfabeto nórdico: Berkana representa la fertilidad, el nacimiento y los nuevos proyectos que florecen.

Desde esa inspiración, el emprendimiento comenzó a desarrollar propuestas capaces de unir sabores nobles con una estética cuidada, con el objetivo de convertir momentos especiales en recuerdos dulces y personalizados.

El detalle como parte de la pastelería artesanal

Con una identidad cálida, delicada y cercana, la marca encuentra en la personalización uno de sus principales diferenciales. Un deporte, una banda musical, un pasatiempo o cualquier interés particular puede convertirse en el concepto de un set de galletas o combinarse con una mini torta a tono. Así, cada pedido busca transformarse en un regalo pensado especialmente para quien lo recibe.

La propuesta se apoya en materias primas de calidad, técnicas minuciosas de glaseado y diferentes recursos de decoración. Lo que comenzó en un espacio doméstico, con encargos de familiares y conocidos, fue creciendo a partir de una mayor demanda. Ese recorrido impulsó la profesionalización de las técnicas, la estandarización de recetas y la incorporación de herramientas especializadas.

Actualmente, Berkana busca ampliar su capacidad productiva manteniendo el trabajo artesanal que caracteriza a cada pieza. Entre sus próximos pasos se encuentran el lanzamiento de líneas estacionales listas para regalar y una mayor presencia en eventos sociales y corporativos.

En paralelo, la marca trabaja en el desarrollo de una academia virtual para brindar clases a distancia. A futuro, el proyecto contempla además un taller-boutique propio, pensado tanto para la atención directa como para ofrecer talleres presenciales de glaseado y decoración de tortas.

CONTACTO

Instagram: @berkana.vainillayglase

Mail: [email protected]

Whatsapp: 113 445 1790