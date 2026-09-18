Odontología del sueño: cuando dormir bien también empieza en la boca

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Dormir bien es fundamental para nuestra salud y nuestro bienestar. Sin embargo, existen alteraciones que pueden afectar la calidad del sueño y que muchas veces pasan inadvertidas. Ronquidos, apretamiento o rechinamiento de los dientes, tensión muscular y determinados trastornos respiratorios durante la noche pueden interferir con un descanso reparador.

En este contexto surge la odontología del sueño, un área de la odontología que trabaja de manera interdisciplinaria para detectar y abordar determinadas alteraciones relacionadas con el sueño y la función de la boca.

Dispositivos que acompañan el descanso

Dentro de las alternativas disponibles se encuentran los dispositivos intraorales, elementos diseñados de manera personalizada para cada paciente y que se utilizan durante el descanso nocturno.

Dependiendo del diagnóstico, pueden indicarse dispositivos destinados a ayudar a disminuir los ronquidos y favorecer una mejor dinámica de la vía aérea, mientras que otros están orientados al control del bruxismo y a disminuir la sobrecarga sobre los dientes y la articulación temporomandibular.

Una de las claves es que no existe un dispositivo universal. Antes de indicar uno es necesario realizar una evaluación odontológica y determinar cuál es la situación particular de cada persona.

Bruxismo: mucho más que “apretar los dientes”

El bruxismo nocturno puede manifestarse como apretamiento o rechinamiento dental y puede estar acompañado de tensión o cansancio en los músculos de la cara, molestias al despertar, desgaste dentario o sobrecarga de la articulación temporomandibular.

En determinados pacientes pueden utilizarse dispositivos intraorales como parte del abordaje, buscando proteger las estructuras dentarias y disminuir la sobrecarga del sistema masticatorio.

También existen dispositivos de neurorelajación muscular, utilizados durante la noche y, según el sistema, en diferentes etapas de tratamiento. Su objetivo es acompañar la relajación de la musculatura masticatoria y reducir la tensión y la sobrecarga.

La importancia de un diagnóstico personalizado

La odontología del sueño no consiste simplemente en colocar un dispositivo. La evaluación es el primer paso.

El odontólogo analiza la salud bucal, la mordida, la musculatura, la articulación temporomandibular y los signos y síntomas que presenta el paciente. Cuando existe sospecha de un trastorno respiratorio del sueño, el abordaje puede requerir además la participación de otros profesionales de la salud.

Por eso, frente a ronquidos frecuentes, pausas respiratorias observadas durante el sueño, cansancio al despertar, dolores musculares o signos de bruxismo, es importante realizar una evaluación profesional.

Dormir mejor también es cuidar nuestra salud

La incorporación de la odontología del sueño representa una mirada más amplia sobre la salud bucal: la boca no funciona de manera aislada del resto del organismo.

Los nuevos dispositivos intraorales y las herramientas disponibles permiten desarrollar tratamientos cada vez más personalizados, siempre a partir de una correcta evaluación y seguimiento profesional.

Porque una buena noche de sueño no solo significa dormir más horas. También significa descansar, respirar y despertar mejor.

Contactos:

Dra. María Alejandra Hill Escauriza: 341 655 5182

Instagram: @DRA.ALEJANDRAHILL



Dra. Lorena Maurici: 341 242 1077

Instagram: @Rosario.Odontologia