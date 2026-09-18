¿Deck WPC o madera natural? El dilema que viven los exteriores con estilo

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Se acerca la temporada donde todos salimos a disfrutar al máximo nuestros espacios exteriores “primavera-verano”; sin embargo, hoy, se presenta un dilema cuando se habla de espacios exteriores con estilo y es: ¿Deck WPC o madera natural?

Por ello, hablando con los especialistas, como lo son Pewen Pisos y Revestimientos, le hicimos la misma pregunta. Su respuesta fue muy clara: son pro Deck WPC.

¿Por qué elegir un Deck WPC?

Para Pewen Pisos, la ventaja que tiene del Deck WPC es que estamos hablando de un piso híbrido que mezcla lo mejor de los dos mundos, ya que está hecho de madera, aserrín y polímeros.

¿Qué quiere decir esto?

Que tenés un piso duradero capaz de resistir estoicamente calor, frío, lluvia, granizo sin dejar de verse bien como un protagonista en un K-drama.

Tienen un acabado prolijo y, lo mejor, nos permite recrear espacios exteriores increíbles al mejor estilo Pinterest.

Dada su versatilidad, su amplia paleta de colores y sus diferentes tipos de láminas, las posibilidades de jugar son muchas.

Desde combinarse con otros tipos de pisos para exteriores como el porcelanato, la grama natural y la misma madera natural, hasta mezclarlo con piedras naturales.

Podés recrear espacios exteriores al mejor estilo Ibiza, Korandi o una mezcla de estilos si es lo que deseas.

El Deck WPC es altamente resistente, lo que te permite colocar muebles relativamente pesados.

Se lleva bien con niños, mascotas, personas de la tercera edad porque es antirresbalante.

Podés colocarlo cerca de las piletas sin preocupación de la misma forma que cerca del quincho y lo mejor es que es muy fácil de limpiar.

Eso sí, es muy importante que su colocación sea realizada por personal calificado.

Por eso, para Pewen Pisos, los Deck WPC son el nuevo Toyota Century Coupé de los pisos para exteriores que aporta robustez, resistencia y belleza.

Además, nos invitan a contactarlos o a ver estos pisos Deck WPC en sus showrooms ubicados en CABA y Córdoba capital.

Y tú, ¿qué piensas acerca de este nuevo dilema? Para tener un exterior con estilo, ¿es mejor usar deck WPC o madera natural?

PEWEN PISOS Y REVESTIMIENTOS

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