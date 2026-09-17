Pampita eleva la tendencia polka dots: lunares, maxivolumen y pura elegancia

Pampita volvió a cautivar con una elección de alto impacto durante su paso por Nueva York. La empresaria apostó por un diseño sofisticado que no pasó desapercibido y volvió a demostrar su capacidad para convertir cada aparición en una verdadera declaración de estilo.

Pampita deslumbró en Nueva York con un vestido de lunares y maxivolumen de Carolina Herrera

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las referentes argentinas de estilo al asistir a un exclusivo evento de Carolina Herrera en Nueva York. Para la ocasión, la modelo eligió un impactante vestido en tendencia de la firma que combinó uno de los estampados más emblemáticos de la casa con una silueta de gran volumen, logrando un resultado sofisticado y absolutamente protagonista.

El diseño se destacó desde el primer vistazo por su imponente silueta y por un juego visual en blanco y negro que llevó el clásico estampado de lunares a una versión mucho más teatral. Además, el vestido presenta una estructura que simula estar compuesto por dos piezas, con un cuerpo superior ceñido al torso y una falda de gran amplitud.

Pampita deslumbró en Nueva York con un vestido de lunares y maxivolumen de Carolina Herrera



La parte superior del vestido de Pampita es sin mangas, de cuello redondo y de líneas ajustadas, con un estampado de lunares oscuros sobre fondo claro. Este detalle genera un interesante contraste con la parte inferior de la prenda, que invierte la combinación cromática. La falda, en tanto, es la gran protagonista del look. De corte amplio y maxivolumen, cae en forma de cascada hasta el piso y suma una sutil cola que refuerza su carácter de vestido de gala. En esta parte aparecen los clásicos lunares blancos sobre fondo negro, uno de los códigos visuales más reconocibles de la diseñadora venezolana.

Pampita deslumbró en Nueva York con un vestido de lunares y maxivolumen de Carolina Herrera



Pampita llevó el clásico polka dot a otro nivel con un diseño de gran volumen

El estampado polka dot es uno de los grandes clásicos de la moda y también forma parte de la identidad estética de Carolina Herrera. Lejos de quedar asociado únicamente a looks retro o femeninos, en esta pieza que luce Pampita aparece reinterpretado a través de las proporciones y del contraste entre las dos partes del vestido. El blanco y negro aporta una paleta clásica y elegante, mientras que el volumen de la falda transforma una combinación aparentemente sencilla en una pieza de alto impacto visual.

Pampita llevó el clásico polka dot a otro nivel con un diseño de gran volumen



Así, Pampita se sumó a una de las tendencias más llamativas de la temporada: las siluetas de gran volumen. Las faldas amplias, estructuradas y con movimiento recuperan el protagonismo en los looks de gala y convierten a la prenda en el verdadero centro de atención.

De esta manera, Pampita eleva la tendencia polka dots: lunares, maxivolumen y pura elegancia. Con esta elección, la conductora volvió a apostar por un look de alto impacto en el que la prenda habla por sí sola y demuestra que los clásicos de la moda pueden reinventarse a través de siluetas modernas, proporciones protagonistas y detalles sofisticados.