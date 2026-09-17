Marley abrió las puertas de su casa de la infancia y mostró cómo la remodeló para facilitar la vida de su mamá, Oma, a los 87 años

Marley realizó una modificación en una propiedad que forma parte de su historia familiar y que continúa siendo un punto de encuentro para sus seres queridos. La intervención se incorporó a la estructura de la vivienda, marcada por ambientes distribuidos en distintos niveles, y respondió a las nuevas necesidades de su madre, Oma, quien a sus 87 años presenta dificultades para caminar. El cambio permitió actualizar determinados espacios sin alterar las características que identifican a la casa desde hace años.

Las modificaciones que Marley hizo en la casa de su infancia para adaptarla a su madre, Oma

La casa donde Marley pasó gran parte de su infancia volvió a convertirse en protagonista de una decisión familiar. El conductor mostró una de las reformas más recientes que realizó en la vivienda donde vive su madre, Oma, quien a sus 87 años comenzó a encontrar mayores dificultades para desplazarse entre los distintos niveles de la propiedad. Frente a esa situación, eligió incorporar una solución tecnológica pensada para facilitar los movimientos cotidianos.

Mirko, Marley y su madre, Oma

A lo largo de los años, el presentador compartió en sus redes sociales distintos cambios realizados en los ambientes, pero esta vez la modificación estuvo vinculada directamente con las necesidades de Oma. La residencia cuenta con escaleras internas pronunciadas que comunican los diferentes ambientes de la propiedad, una característica habitual en muchas casas construidas varias décadas atrás. Con el objetivo de reducir riesgos y simplificar la circulación diaria, decidió avanzar con una adaptación específica para ella.

La incorporación más llamativa de la casa de la infancia de Marley fue un ascensor compacto de diseño argentino que se instaló dentro de la vivienda en un plazo muy breve. Según explicó, comenzó a buscar alternativas que permitieran resolver las dificultades que podía generar el uso de las escaleras a determinada edad. Después de analizar distintas opciones, encontró un sistema que requería pocas modificaciones estructurales y podía integrarse fácilmente al espacio que ya tenían.

El ascensor que eligió el humorista para Oma tiene una estética moderna que recuerda a las propuestas de diseño futurista. Su estructura tubular se destaca por ocupar poco espacio y por incluir elementos pensados para brindar comodidad durante el traslado. Cuenta con un asiento rebatible, barandas de apoyo y un sistema automático de iluminación que se activa al abrirse la puerta. La instalación permitió conectar los diferentes niveles de la casa sin alterar significativamente la distribución original.

De barandas a accesos amplios: Las mejoras que siguen la idea de Marley para simplificar la accesibilidad de los mayores

La reforma realizada por Marley responde a una tendencia cada vez más presente en las viviendas familiares, adaptando los hogares a medida que avanzan los años. Los especialistas en accesibilidad señalan que muchas casas fueron diseñadas para etapas diferentes de la vida y que pequeñas intervenciones pueden mejorar considerablemente la circulación y la autonomía de las personas mayores sin necesidad de realizar remodelaciones integrales.

Marley y su mamá, Oma

Entre las medidas más habituales aparecen la eliminación de obstáculos en las zonas de paso, la incorporación de pasamanos, la mejora de la iluminación y la reducción de desniveles. También suelen recomendarse superficies antideslizantes, accesos más amplios y baños acondicionados con elementos de apoyo. El objetivo es lograr espacios funcionales que acompañen las necesidades cotidianas y permitan un desplazamiento más sencillo dentro del hogar.

En ese contexto, la vivienda de la infancia de Marley representa el desafío que enfrentan muchas familias cuando buscan conservar una casa con valor afectivo y, al mismo tiempo, adecuarla a una nueva etapa. Mantener la estructura original suele requerir soluciones específicas que permitan compatibilizar comodidad y seguridad sin modificar la identidad del lugar. La incorporación del ascensor para Oma se enmarca precisamente dentro de esa lógica. La reforma se transformó así en un ejemplo de cómo la tecnología y el diseño pueden integrarse.

Milenka y Oma, la madre de Marley

Marley incorporó una nueva solución dentro de una propiedad que ocupa un lugar central en la historia de su familia y que continúa adaptándose a las necesidades actuales de su madre, Oma. La intervención se sumó a otros cambios pensados para facilitar el uso cotidiano de los espacios, especialmente en viviendas construidas con desniveles y escaleras. De esta manera, la propiedad conserva gran parte de su configuración original mientras incorpora recursos orientados a mejorar la circulación y el aprovechamiento de cada ambiente.

VDV