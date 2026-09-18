Cuore Odontomedicina: un espacio donde la salud integral se combina con cercanía y calidez

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El proyecto detrás de Cuore Odontomedicina comenzó con un sueño que acompañó a su fundadora, Candela Awil Salde, desde muy chica: tener algún día su propio espacio dedicado a la odontología. Durante su formación y posterior recorrido profesional, cada paso y esfuerzo estuvieron orientados a concretar ese objetivo, siempre con el apoyo de su familia como un pilar fundamental.

Sin embargo, desde el comienzo la propuesta fue pensada para ir más allá de la odontología. La idea fue crear un espacio de salud integral, capaz de reunir diferentes especialidades y brindar una atención caracterizada por la excelencia, la claridad y la empatía. El propio nombre, Cuore, significa corazón y sintetiza la esencia que busca transmitir la clínica: cuidado, vida y vocación de acompañar a cada paciente.

Diferentes especialidades reunidas en un mismo espacio

Uno de los principales diferenciales de Cuore es ofrecer al paciente la posibilidad de resolver distintas necesidades de salud en un solo lugar. Además de atención odontológica especializada, cuenta con áreas de ginecología, obstetricia, psicología, kinesiología, nutrición, pediatría, medicina clínica y estética, con la intención de continuar incorporando nuevas especialidades.

Desde su inauguración en mayo, la clínica experimentó un crecimiento sostenido, con nuevos profesionales que se incorporan al equipo y pacientes que eligen su propuesta. El objetivo es consolidarse como un centro de referencia para las familias de San Juan, manteniendo una atención coordinada y multidisciplinaria.

De cara a los próximos años, el crecimiento se apoya en tres ejes: ampliar las especialidades médicas, incorporar tecnología de última generación para favorecer diagnósticos precisos y tratamientos eficientes y mínimamente invasivos, y acompañar los avances en salud mediante la formación continua del equipo.

El desafío será crecer en infraestructura y servicios sin perder aquello que dio origen al proyecto: la cercanía, la calidez y el trato personalizado, manteniendo el mismo corazón que impulsó su creación.

CONTACTO

Instagram: cuore.odontomedicina

Celular: 2644513700

Dirección: Luis pasteur 3049 oeste – RIVADAVIA / SAN JUAN