BGS Broker: una mirada personalizada para acompañar a cada asegurado

Una marca con identidad propia
Desde sus comienzos, BGS Latam Broker de Seguros tuvo como objetivo transformarse en un referente del mercado asegurador, acompañando a los asegurados y construyendo una identidad basada en el trabajo, el respeto y el profesionalismo.
Coberturas pensadas para cada necesidad
Con el paso del tiempo, BGS fue creciendo a partir del trabajo, el respeto y el profesionalismo. Uno de los aspectos que distingue su propuesta es la atención al detalle al momento de ubicar las coberturas, buscando que respondan a las necesidades de cada asegurado y evitando abordajes generalizados.
Esta forma de trabajar sostiene el objetivo inicial de la marca y acompaña su evolución dentro del mercado asegurador.
Tecnología para optimizar la atención
De cara a los próximos años, BGS tiene como objetivo eficientizar el proceso de atención de los asegurados mediante el uso de inteligencia artificial.
La propuesta no apunta a reemplazar la atención mediante asistentes virtuales, sino a utilizar la IA como una herramienta para seguir disminuyendo el margen de error en aquellas tareas repetitivas y, de esta manera, optimizar los procesos de atención.
Datos de contacto
Email: [email protected]
Instagram: @bgs.latam
Celular: 1554127098