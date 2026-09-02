miércoles 02 de septiembre del 2026
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BGS Broker: una mirada personalizada para acompañar a cada asegurado

El broker de seguros de Leandro Arroyo nació con la visión de convertirse en un referente del mercado asegurador, con una propuesta basada en el acompañamiento, el profesionalismo y la atención personalizada.

BGS Broker: Leandro Arroyo
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Una marca con identidad propia

Desde sus comienzos, BGS Latam Broker de Seguros tuvo como objetivo transformarse en un referente del mercado asegurador, acompañando a los asegurados y construyendo una identidad basada en el trabajo, el respeto y el profesionalismo

Coberturas pensadas para cada necesidad

Con el paso del tiempo, BGS fue creciendo a partir del trabajo, el respeto y el profesionalismo. Uno de los aspectos que distingue su propuesta es la atención al detalle al momento de ubicar las coberturas, buscando que respondan a las necesidades de cada asegurado y evitando abordajes generalizados.

Esta forma de trabajar sostiene el objetivo inicial de la marca y acompaña su evolución dentro del mercado asegurador.

Tecnología para optimizar la atención

De cara a los próximos años, BGS tiene como objetivo eficientizar el proceso de atención de los asegurados mediante el uso de inteligencia artificial.

La propuesta no apunta a reemplazar la atención mediante asistentes virtuales, sino a utilizar la IA como una herramienta para seguir disminuyendo el margen de error en aquellas tareas repetitivas y, de esta manera, optimizar los procesos de atención.

 

Datos de contacto
Email: [email protected]
Instagram: @bgs.latam
Celular: 1554127098

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