BGS Broker: una mirada personalizada para acompañar a cada asegurado

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Una marca con identidad propia

Desde sus comienzos, BGS Latam Broker de Seguros tuvo como objetivo transformarse en un referente del mercado asegurador, acompañando a los asegurados y construyendo una identidad basada en el trabajo, el respeto y el profesionalismo.

Coberturas pensadas para cada necesidad

Con el paso del tiempo, BGS fue creciendo a partir del trabajo, el respeto y el profesionalismo. Uno de los aspectos que distingue su propuesta es la atención al detalle al momento de ubicar las coberturas, buscando que respondan a las necesidades de cada asegurado y evitando abordajes generalizados.

Esta forma de trabajar sostiene el objetivo inicial de la marca y acompaña su evolución dentro del mercado asegurador.

Tecnología para optimizar la atención

De cara a los próximos años, BGS tiene como objetivo eficientizar el proceso de atención de los asegurados mediante el uso de inteligencia artificial.

La propuesta no apunta a reemplazar la atención mediante asistentes virtuales, sino a utilizar la IA como una herramienta para seguir disminuyendo el margen de error en aquellas tareas repetitivas y, de esta manera, optimizar los procesos de atención.

Datos de contacto

Email: [email protected]

Instagram: @bgs.latam

Celular: 1554127098