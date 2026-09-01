Jut Now: la marca que rompe los estándares tradicionales y viste a mujeres reales

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La moda está cambiando y cada vez son más las propuestas que entienden que el verdadero estilo no responde a un estándar, sino a la comodidad de habitar la propia piel. En ese camino se encuentra Jut Now, una marca argentina que nació hace 15 años con el propósito de acompañar el movimiento y la vida activa de cada mujer.

Desde sus comienzos, la firma buscó alejarse de los cánones tradicionales de la moda para crear prendas pensadas para mujeres reales y cuerpos reales. Su propuesta combina una estética moderna con calces que priorizan la comodidad y una calidad premium capaz de acompañar cada rutina, entrenamiento o momento del día.

Una propuesta que incluye todos los cuerpos

Uno de los principales pilares de Jut Now es su compromiso con la diversidad. Sus colecciones se desarrollan en una curva completa de talles, que va del 0 al 10, para que cada diseño pueda estar disponible para distintas corporalidades.

“Nuestra idea fue siempre poder llegar a mujeres reales, con cuerpos reales, e ir más allá de los cánones tradicionales de la moda”, destacan desde la marca.

Esta propuesta busca transformar la experiencia de compra y dejar atrás las frustraciones asociadas a encontrar prendas que se adapten al cuerpo. La premisa es que sea la ropa la que acompañe a cada mujer, y no al revés.

Quince años de crecimiento y fabricación propia

A lo largo de estos 15 años, Jut Now multiplicó sus clientas y llegó a nuevas ciudades, mientras consolidó su crecimiento a través de una fábrica propia. Esta estructura permite cuidar cada etapa del proceso productivo, desde la elección de textiles tecnológicos hasta las terminaciones de costura.

Con una mirada puesta en el futuro, uno de los grandes objetivos de la marca es continuar con su expansión federal y llegar a cada rincón del país. La intención es que cada vez más mujeres puedan conocer una propuesta que entiende el movimiento desde un lugar auténtico: entrenar, moverse y vivir con prendas que se adapten a ellas.

En este camino de expansión, Jut Now LP se consolida como representante exclusivo de la marca en la ciudad de La Plata y C.A.B.A.

La propuesta parte de una idea simple: la verdadera belleza también está en la comodidad de ser una misma.

Datos de contacto

Instagram: @jutnow_oficial / @jutnowlp

Whatsapp: 2364374885 / 2214400560