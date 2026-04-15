“Cuando confié en mí, todo empezó a cambiar”

Contanos quién es Julieta Córdoba…
Soy una mujer que siempre quiso ir por más. Muchas veces sin saber cómo, pero con una certeza profunda: vine a esta vida a ser feliz.
Empecé a trabajar desde muy chica, apenas salida de la secundaria. Recuerdo que con mi primer sueldo elegí comprarme algo que me hiciera bien. Porque siempre trabajé para eso: para sentirme bien, para estar bien, para tener la libertad de elegir.
¿A qué te dedicabas en ese momento?
Durante años trabajé en relación de dependencia en el área contable. Mi camino comenzó en un estudio donde aprendí el valor del compromiso, y continuó en grandes estudios multinacionales que me dieron experiencia y herramientas. Pero hubo un momento clave: Cuando me animé a ir por mi propio camino.
Recuerdo el miedo, las dudas, la incertidumbre. No sabía si estaba lista. Pero sí sabía algo: quería más. Quería libertad de tiempo, de decisiones, de vida.
Y confié.
¿Entonces…?
Así nació mi propio estudio contable. Empecé desde cero, construyendo en base a mis valores, formando equipo y aprendiendo con cada paso. Con el tiempo, expandí mi negocio y hoy tengo dos estudios contables: uno en Buenos Aires y otro en Catamarca, también con el deseo de estar más cerca de mi papá.
¿Y al coaching cómo llegaste y cómo lo incorporaste a tu vida profesional ya consolidada?
Hubo un antes y un después en mi historia cuando conocí el Coaching en 2020. Ahí entendí que el verdadero crecimiento empieza por uno mismo. Me formé como Coach Ontológica Profesional y descubrí que detrás de cada negocio hay una persona que no sólo necesita acompañamiento en la liquidación de sus impuestos, sino también en su vínculo emocional con ellos.
Hoy integro mis dos mundos: acompaño a personas a ordenar sus números y a confiar en sí mismas para ir por lo que desean. También soy tutora en la Escuela de Coaching donde me formé y creé mi programa de Liderazgo Financiero, donde fusiono mi experiencia para guiar a dueñas de negocio a crecer con claridad.
Creo profundamente que más personas pueden elegir la vida que quieren. Porque se puede. Se necesita foco, planificación, acción… y, sobre todo, confianza.
¿Estás conforme con el camino recorrido?
Si hoy miro hacia atrás, elegiría confiar en mí mucho antes. Pero también entiendo que cada paso me trajo hasta acá.
Por eso mi propósito hoy es claro: acompañar a más personas a que confíen en sí mismas y se animen a ir por lo que desean.
