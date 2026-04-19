Así está hoy Florencia Macri, la hermana "rebelde" de Mauricio Macri que lleva mucho tiempo sin aparecer en público

El cumpleaños del relacionista público Gaby Álvarez dejó grandes sorpresas en el mundo del espectáculo. Entre ellas, la aparición pública de Florencia Macri, la hermana “rebelde” de Mauricio Macri. En las imágenes que se difundieron del mega evento que organizó el empresario, se la puede ver a la menor del clan Macri junto al RR.PP y Chloe Bello. Algo que cobra importancia teniendo en cuenta que la artista prefiere mantener un perfil reservado lejos del sello de su familia.

Florencia Macri, la “oveja negra” de la familia

Florencia Macri es la menor de los hermanos Macri y su vida siempre se mantuvo al margen de la exposición mediática y de las actividades empresariales y políticas de su familia. Radicada desde hace varios años en Miami, Estados Unidos, la artista de 40 años conformó una sólida carrera lejos de los flashes mediáticos y en conexión plena con el arte. Asimismo, siempre mantuvo un perfil reservado dentro del entorno familiar. En este sentido, eligió construir una vida más discreta y alejada de ese ámbito, especialmente después del secuestro extorsivo que sufrió en 2003, un episodio que marcó un antes y un después en su historia personal.

Florencia Macri | Instagram

Suele ser considerada la “rebelde” de la familia, principalmente por su estilo de vida y sus elecciones personales, que se alejaron bastante del perfil tradicional de sus ancestros. Su interés por proyectos creativos, junto con una estética alternativa y poco convencional, contribuyeron a que se la percibiera como una figura distinta dentro de un grupo familiar asociado históricamente al poder económico.

De acuerdo con lo publicado en su cuenta personal de Instagram, se dedica a la fotografía y es directora creativa. Florencia encontró en el arte visual una herramienta de expresión, transformando la pasión en su profesión. El estilo que se ve en su perfil corresponde a una mezcla de fotografía artística contemporánea con estética editorial y fine art, muy ligada también a la fotografía de autor y moda alternativa.

En otras palabras, al navegar por su feed, se observa un contenido que responde principalmente a la fotografía fine art contemporánea, un estilo donde la imagen no sólo busca retratar, sino transmitir una atmósfera estética y conceptual. En varias tomas se observa un uso intencional de la luz natural, encuadres poco convencionales y poses expresivas que priorizan la emoción y la composición visual por encima de la simple documentación.

Florencia Macri | Instagram

El look alternativo y rocker de Florencia Macri para el cumpleaños de Gaby Álvarez

Durante este fin de semana, Florencia Macri fue una de las trescientas invitadas que convocó Gaby Álvarez para celebrar sus 49 años. La fotógrafa, fiel a su impronta disruptiva, asistió con un look sumamente cautivador: apostó por un look de impronta alternativa que no pasó desapercibido dentro del evento. Para la ocasión, la excuñada de Juliana Awada eligió una campera negra con capucha -que llevó colocada- combinada con una remera con una inspiración rockera que reforzó el espíritu grunge de su estilismo.

Además, optó por llevar una minifalda oscura con estampas de calaveras y detalles de ligas visibles, sumando un aire rebelde y urbano que definió, una vez más, la esencia de su outfit. En cuanto a los complementos, sumó medias negras altas intervenidas con moños rosados, un detalle que sumó contraste y un toque lúdico al conjunto oscuro. Finalmente, llevó imponentes botas negras de plataforma estilo combat y una bandolera cruzada, accesorios que consolidaron una estética punk y desenfadada.

Florencia Macri, Gaby Álvarez y Chloe Bello | Prensa

Pese a que su vínculo con su hermano Mauricio Macri y los otros integrantes de su familia es un verdadero misterio, Florencia Macri no mantiene ningún tipo de interacción virtual con su clan. Esta acción va en línea con la preferencia estética que elige mostrar en redes, donde prioriza su trabajo y su pasión por el arte. De esta manera, el calificativo de “rebelde” responde a su decisión de diferenciarse del molde histórico del clan y desarrollar una identidad personal ligada al arte, la libertad estética y una vida menos regida por fuera de los parámetros institucionales.

NB