Escritura Identitaria presente, en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

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Sus títulos:Grafología para tu vida, Grafología, la música que llevas dentro, Grafología, cómo escapar de tus silencios, te brindan la posibilidad de auto-observarte tu propia escritura, mientras puedes aproximar definiciones psicológicas, invitando a descubrir los patrones internos que condicionan la forma en que cada persona piensa, siente y actúa. A través de su enfoque, la escritura deja de ser un acto automático para convertirse en una herramienta consciente de transformación.

La propuesta de la autora se enmarca dentro de lo que denomina “escritura identitaria”, un enfoque de la psicología de la escritura con fundamentos en la neurociencia. Desde una perspectiva integral del desarrollo humano, cada trazo refleja estructuras internas que pueden ser observadas, analizadas y transformadas. No se trata solo de observar rasgos negativos, la buena noticia es que se pueden transformar en positivos.

La escritura identitaria propone un camino de autoconocimiento: mirar hacia adentro. Identificar desórdenes emocionales, conflictos no resueltos o bloqueos internos a través de la propia escritura abre una puerta concreta al cambio. La práctica sostenida permite reordenar aspectos profundos de la identidad, impactando directamente en la autoestima, los vínculos y la toma de decisiones.

La presencia de Mónica Serena en la Feria del Libro no solo representa la presentación de sus obras, sino también la difusión de un método que ya ha impactado en numerosas personas que buscan claridad, bienestar y propósito. Su participación invita a repensar la escritura como una herramienta viva, accesible y transformadora.

Así, en medio de libros, lectores y nuevas ideas, la escritura identitaria encuentra su espacio para interpelar, cuestionar y, sobre todo, abrir nuevas posibilidades de evolución personal. Porque, tal como plantea la autora, entender el “cómo” escribimos nos habla de nosotros mismos.

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