Caterina Penna: acompañar el camino laboral desde una mirada humana y auténtica

¿Cómo descubriste tu vocación por los Recursos Humanos y la orientación laboral?

No fue un camino lineal, cuando terminé la secundaría me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, en la Universidad de Bellas Artes, la Licenciatura en artes audiovisuales. Estuve un año pero por cuestiones económicas tuve que volver a mi ciudad, Puerto Madryn. En ese momento no estaba muy abierta la oferta académica por lo tanto opté por realizar un test vocacional y de esta forma di con la Fundación de Altos estudios en Ciencias Comerciales y me inscribí a la Tecnicatura en Recursos Humanos. Antes de dedicarme a esta profesión, trabajé en distintos lugares, desde una Cámara de comercio hasta una agencia de comunicación, experiencias que me enseñaron la importancia de la escucha, la paciencia y el valor del esfuerzo cotidiano.

¿Qué tipo de acompañamiento brindas y a quiénes está dirigido tu servicio?

Me oriento en ayudar a las personas a encontrar su propio lugar en el mundo laboral, guiarlas para que reconozcan sus fortalezas y puedan comunicarlas con confianza Mi acompañamiento es integral: orientación profesional, armado y rediseño de currículum, optimización de perfiles de Linkedin, preparación para entrevistas y estrategias de búsqueda laboral. Trabajo tanto con quienes buscan su primer empleo como con profesionales que desean reinsertarse o dar un nuevo rumbo a su carrera.

Lo que más disfruto es ver cómo las personas se transforman a lo largo del proceso: pasan de la inseguridad al entusiasmo, de la confusión a la claridad.

¿Cuál creés que es el principal desafío de las personas al buscar trabajo hoy?

Creo que el mayor desafío que tienen es aprender a comunicar su valor profesional. Muchas personas tienen formación, habilidades y experiencia pero les cuesta expresarlo de manera clara y estratégica en un currículum o entrevista. A su vez es importante mantener la confianza mientras se busca trabajo, no llegar a la frustración de forma rápida sino incorporar herramientas para superar esas situaciones. El contexto laboral actual es muy cambiante, los procesos de selección, por ejemplo, ahora son digitales.

Es fundamental poder construir una marca personal que muestre quiénes somos y lo que podemos aportar, es lo que busco en la orientación laboral, dar claridad, autoestima y propósito a quienes atraviesan estos procesos.

¿Qué te diferencia en tu manera de trabajar con los candidatos?

Lo que más me diferencia es mi mirada humana y cercana. Busco equilibrar lo técnico de la profesión con lo emocional, porque no se trata solo de que una persona consiga un trabajo, sino de acompañarla en su proceso. También me interesa generar una relación de confianza, con quienes contratan el servicio. Me esfuerzo por crear un espacio en el que las personas se sientan cómodas para hablar de su situación, sabiendo que hay alguien que las escucha y las comprende. No busco una relación de “servicio puntual”, sino un vínculo de confianza al que puedan volver cuando lo necesiten laboralmente.

¿Cómo te gustaría proyectarte y seguir creciendo profesionalmente en los próximos años?

Me gustaría ampliar mi espacio de orientación laboral, desarrollar programas de empleabilidad y talleres tanto presenciales como virtuales para jóvenes y adultos que buscan reinventarse profesionalmente. Mi propósito es ser un referente en el área y temática, seguir generando herramientas accesibles, espacios de escucha y contenidos que inspiren a más personas a confiar en su potencial.



Caterina Penna | Técnica en Recursos Humanos y asesora laboral - Puerto Madryn, Chubut, Argentina .

Email: [email protected]

Celular: +54 9 280 418-2555

Facebook: Caterina Penna RRHH (https://www.facebook.com/profile.php?id=61556840318463)

Instagram: @caterinapenna.rh

LinkedIn: Caterina Sofia Penna Passalia https://www.linkedin.com/in/caterina-sofia-penna-passalia-a1a264165/