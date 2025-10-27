Maxi López reveló quiénes son su mayor competencia en MasterChef: "Hay gente que cocina muy bien"

Maxi López dejó temporalmente su vida en Suiza, donde reside junto a su esposa, Daniela Christiansson y su hija Elle, para embarcarse en una nueva aventura televisiva. El exdeportista sorprendió a todos al anunciar que formaría parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, programa conducido por su exesposa, Wanda Nara.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

A pesar de que la decisión de Maxi López de instalarse un tiempo en Buenos Aires generó diferentes rumores de crisis matrimonial, Daniela Cristiansson se ha mantenido firme y no ha dudado en demostrar su apoyo incondicional a su esposo en redes sociales: “Wow. Mi súper MasterChef”, escribió la modelo sueca en una historia de Instagram. “Muy orgullosa de vos, ¡vamos! Amo el final”, agregó en otro posteo, dejando claro el orgullo que siente por esta nueva etapa de su pareja.

Maxi López reveló la presión que existe en MasterChef Celebrity

Con casi tres semanas de haber comenzado el programa, Maxi López reconoció que la presión dentro del programa es constante: “Tenés que cocinar siempre bien”, confesó consciente de la exigencia del jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Sobre la dinámica del certamen, fue claro: “Lo que evalúa el jurado es el plato en el momento. No te podés relajar nunca”.

A pesar de los nervios iniciales, Maxi López se mostró entusiasmado con el desafío y con la posibilidad de aprender nuevas técnicas culinarias. En una de sus últimas presentaciones, preparó un arroz pilaf con carne que recibió elogios por su sabor y punto justo.

Los rivales más fuertes de MasterChef

Consultado sobre quiénes considera sus mayores competidores, Maxi López fue sincero: “Hay gente que cocina muy bien”. Y no dudó en destacar a algunas de sus compañeras: “La Tobal cocina muy bien, y Eva también”. Además, mencionó con humor a otra participante: “Momi dice que no, pero cocina”.

MasterChef Celebrity

Para el exdeportista, más allá del talento individual, el secreto del éxito en MasterChef está en la concentración y el desempeño diario: “Podés cocinar bien, pero si ese día no te sale, estás afuera”. Con humildad y perseverancia, Maxi López sigue demostrando que, dentro o fuera de la cancha, la competencia lo motiva a dar lo mejor de sí.