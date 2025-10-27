Adiós a los shorts clásicos: Pampita deslumbra con el nuevo modelo que conquista la primavera

Pampita eligió un look que redefine las prendas básicas del guardarropa de primavera. El conjunto, protagonizado por un nuevo modelo de shorts, se destaca por su confección en encaje, tonos neutros y detalles que aportan movimiento. La propuesta se integra a una estética moderna, con materiales livianos y una estructura pensada para el confort y el diseño.

Pampita dejó en claro cuál es el nuevo modelo de short tendencia en la temporada

Pampita volvió a marcar tendencia con un look que anticipa uno de los estilos más elegidos de la temporada. En una producción reciente, la modelo lució un conjunto blanco que combina frescura, textura y diseño, ideal para los días cálidos. El foco estuvo puesto en los shorts, una prenda que se renueva y deja atrás los modelos clásicos para dar lugar a versiones más elaboradas.

Pampita

En las últimas horas, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que dejaron en claro el atuendo tendencia de la primavera. El conjunto elegido está compuesto por un top de encaje floral con mangas largas y escote profundo en V, superpuesto sobre una prenda básica tipo halter.

La parte inferior del look de Pampita, en sintonía con el diseño del top, son shorts de encaje blanco con cintura alta, terminaciones delicadas y un corte que estiliza la figura sin perder comodidad. El diseño reemplaza los tradicionales shorts de gabardina o denim por una opción más sofisticada, con textura y movimiento.

Pampita

El nuevo short tendencia de la temporada que impuso Pampita

El nuevo modelo se caracteriza por su confección en materiales livianos, con bordados o encajes que aportan volumen y detalle. La elección de la presentadora se alinea con una tendencia que prioriza lo artesanal, lo romántico y lo versátil. Este estilo está pensado para integrarse a conjuntos urbanos, de playa o incluso a looks más arreglados, según cómo se combinen.

La propuesta se completa con una estética minimalista, sin accesorios recargados. Pampita llevó el cabello recogido en una cola alta, dejando ver unos aros pequeños en tono metálico. El maquillaje fue natural, con foco en la luminosidad de la piel. Este tipo de estilismo refuerza la idea de que los nuevos básicos de primavera se construyen a partir de prendas con diseño, pero sin perder la elegancia.

El encaje, protagonista del conjunto, aporta textura y una sensación de frescura que se adapta bien a las temperaturas de primavera-verano. Los shorts, al estar confeccionados en este material, suman un valor visual que los distingue de los modelos tradicionales. Además, el corte alto y la terminación sin bolsillos visibles, ideal para combinar con blusas, camisas o tops livianos.

Pampita

Pampita deslumbra con el nuevo modelo que conquista la primavera, una propuesta que deja atrás los shorts clásicos y se instala como alternativa en los looks de temporada. La elección de materiales livianos, detalles en encaje y siluetas amplias redefine el uso de esta prenda en contextos urbanos y relajados.

VDV