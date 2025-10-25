En medio de las tensiones con la China Suárez, Benjamín Vicuña recibió una jugosa propuesta laboral

Benjamín Vicuña se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida privada tras la decisión de Eugenia “China” Suárez de irse a vivir a Turquía con los hijos que tiene en común con el actor: Amancio y Magnolia. No obstante, no son todas pálidas para el dramaturgo ya que se están abriendo nuevos caminos en su vida profesional que lo harían acaparar otras ramas del circuito televisivo.

Tras el impasse con la China Suárez, Benjamín Vicuña vuelve al ruedo con todo

La figura de Benjamín Vicuña se convirtió en centro de atención luego de su mediática pelea con la China Suárez por el futuro y bienestar de sus hijos tras el romance de la actriz con Mauro Icardi. Si bien en el plano personal el intérprete aseguró que “fue un año difícil”, al parecer, una jugosa propuesta laboral lo tendría sumamente entusiasmado.

Según informó el periodista Alejandro Castelo, el 2026 sería un año cargado de emociones para el artista, ya que sería el nuevo rostro de El Trece en el ciclo The Balls durante la temporada de verano. “El actor tiene muchas ganas de hacerlo y Canal 13 ya está en conversaciones con él”, aseguró el comunicador en el programa de streaming Ya Fue Todo.

El proyecto en cuestión se emitió por dicha pantalla hasta junio, donde fue reemplazado por Buenas Noches Familia bajo la conducción de Guido Kaczka. No obstante, este formato de entretenimiento terminaría en diciembre, mientras sería reemplazado nuevamente por The Balls, con Benja Vicuña como su presentador.

El arribo del chileno en la televisión abierta coincide con la salida de Pampita, quien anunció el fin del ciclo de Los 8 Escalones. Este proyecto representa para él un gran desafío de incursionar -como hizo su ex y madre de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán- en los formatos de entretenimiento.

Aunque de momento no hay más detalles sobre la nueva grilla de programación del canal, se estima que se estarían preparando para competir de lleno con la nueva estructura de Telefe, que acaba de cambiar de dueños, aunque se estima que mantendrá las figuras en sus programas más reconocidos por el público.

El acuerdo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Benjamín Vicuña está haciendo todo lo posible para que la distancia que mantiene con sus hijos no opaque su presente laboral. Los contactos telefónicos periódicos con los niños, las negociaciones con los abogados de ambos actores por ajustar la dinámica en los períodos de convivencia -donde definieron un esquema que contempla plazos diferenciados de convivencia- y la esperanza de que pasen con él su cumpleaños hacen que lentamente se vayan acomodando las cosas. "Siguen los abogados y lo que me dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía", contó Guido Zaffora en DDM.

En este marco, explicó que, si bien entre ellos no existe diálogo alguno, todo estaría en las manos de los juristas. "Lo que me dice Agustín Rodríguez, el abogado de la China es que van paso a paso, pero que están solucionando el tema”, sentenció.

El panorama mediático se prepara para un posible giro significativo en 2026, un año que promete ser decisivo en la carrera del carismático actor. De confirmarse las negociaciones que se rumorean en los pasillos de la productora, Benjamín Vicuña estaría a punto de asumir un rol protagónico en la pantalla chica. Este potencial desembarco no sólo ilusiona a los televidentes, sino que también genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver la versatilidad de la artista desplegada en un formato de prime time veraniego.

