Muelas de juicio: cómo transformar una cirugía temida en una experiencia cuidada”

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¿Por qué es tan común extraer las muelas de juicio?

Hoy vemos cada vez más casos de terceros molares retenidos, y esto no es casual.

Tiene que ver con cómo fue cambiando nuestro cuerpo a lo largo del tiempo.

Antes, nuestros antepasados tenían mandíbulas mucho más grandes porque necesitaban masticar alimentos duros, como carnes crudas o vegetales fibrosos.

Con el paso de los años, la alimentación se volvió más blanda y procesada, y eso hizo que la mandíbula se reduzca de tamaño.

Hoy tenemos maxilares más chicos pero con la misma cantidad de dientes. El problema está en que esos 32 dientes no siempre logran acomodarse en el nuevo espacio. Entonces aparece el conflicto: no hay espacio suficiente para que las muelas de juicio erupcionen correctamente.

¿Entonces es un tema evolutivo?

Totalmente. Las muelas de juicio eran necesarias antes, pero hoy perdieron gran parte de su función.

Nuestro cuerpo cambió más rápido en estructura que en cantidad de piezas dentarias.

Por eso vemos cada vez más muelas retenidas, muelas que salen torcidas o incluso personas que ya nacen sin ellas.

Es un proceso evolutivo en curso.

¿Qué sucede cuando no hay lugar?

Cuando no hay espacio, esas muelas no pueden salir de forma normal.

Entonces quedan retenidas dentro del hueso o parcialmente erupcionadas

Y eso puede generar distintos problemas, como dolor, infecciones o presión sobre los dientes vecinos, provocando reabsorciones radiculares.

Por eso muchas veces indicamos la extracción, incluso de forma preventiva.

¿Por qué es una cirugía que genera tanto miedo?

Porque, para muchos pacientes, es la primera experiencia “invasiva” dentro de la odontología. Es la primera anestesia, el primer ruido de turbina, su primera cirugía.

Y todo eso viene acompañado de mucha imaginación previa… que suele aumentar la ansiedad.

¿Cuál es su enfoque frente a ese miedo?

Para mí, el punto clave no es solo la cirugía…es cómo llega el paciente a esa cirugía.

Por eso siempre hago una consulta previa. Ahí nos conocemos, explico todo en detalle, respondo dudas y, sobre todo, trabajamos en bajar la ansiedad.

Cuando el paciente entiende lo que va a pasar, la experiencia cambia completamente.

¿Cómo es el acompañamiento el día de la cirugía?

Trabajo mucho sobre el entorno. Busco que el paciente no sienta que está entrando a una situación traumática, sino a un espacio cuidado. Preparo un ambiente agradable con aromaterapia, dejo que el paciente elija la música que prefiera, y si lo desea le brindo auriculares con cancelación de ruido. Son detalles que hacen una gran diferencia. El paciente se relaja, se siente contenido y eso impacta directamente en cómo vive la experiencia.

¿Qué pasa después de la cirugía?

El acompañamiento continúa. Hago un seguimiento personalizado porque el postoperatorio también es una parte importante del proceso. El paciente necesita sentirse acompañado, saber que puede consultar, que no está solo.

¿Qué te dicen tus pacientes cuando salen de la intervención?

Muchos llegan con miedo…y se van sorprendidos.

Lo que más me dicen es:

“Pensé que iba a ser mucho peor.”

Y para mí eso es lo más importante, la odontología no es solo técnica, también es: empatía, comunicación y vínculo

Y cuando eso está presente, incluso una cirugía puede vivirse de otra manera.

Porque transformar una experiencia temida en una experiencia cuidada… también es hacer odontología.

Dentica Odontología Estética

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