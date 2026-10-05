La tierna foto de Delfina, la hija Mica Lapegüe, disfrutando de la siesta junto a su padre Tomás Bartolomé

La historia de amor entre Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se consolidó con el paso de los años a través de una relación basada en la complicidad y el afecto profundo. Tras compartir momentos inolvidables y fortalecer su vínculo afectivo, la pareja decidió dar un paso fundamental en sus vidas al formar una familia juntos. El fruto de este sólido lazo llegó con el nacimiento de su pequeña hija, a quien llamaron Delfina.

La llegada de la bebé transformó por completo la rutina de los jóvenes padres, llenando su hogar de risas, aprendizajes constantes y una felicidad inmensa. Recientemente, una encantadora fotografía de la intimidad familiar capturó la atención de todos en las redes sociales, donde se observa a la pequeña disfrutando de la siesta plácidamente junto a su padre. Esta tierna imagen familiar generó gran ternura entre sus seguidores, quienes no tardaron en manifestar su cariño.

Mica Lapegüe, Tomás Bartolomé, y su hija Delfina

El nacimiento de Delfina, la hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

El camino hacia la paternidad de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comenzó a principios de marzo, cuando la feliz pareja anunció públicamente que esperaban su primer hijo. A partir de ese mágico instante, comenzó el proceso de una dulce espera que compartieron activamente con sus seguidores paso a paso. Poco tiempo después, en una íntima reunión familiar celebrada en el jardín de su casa, revelaron con gran emoción que el nuevo integrante sería una niña.

Con el transcurrir de los meses, la futura mamá documentó el crecimiento de su pancita y los preparativos para la llegada de la pequeña, incluyendo un inolvidable baby shower sorpresa organizado por sus amigas en el mes de agosto. Sin embargo, la etapa final de la gestación demandó paciencia, extendiéndose un poco más de lo planificado inicialmente. El esperado trabajo de parto inició tras alcanzar las 40,6 semanas de embarazo. Tras varias horas de esfuerzo y un intento previo por acelerar el proceso natural de manera convencional, los médicos decidieron recurrir a una intervención segura.

De este modo, mediante una operación por cesárea programada, la pequeña llegó al mundo el sábado 19 de septiembre. Delfina nació en perfectas condiciones de salud, con un peso de 3,360 kilogramos y una longitud de 49 centímetros. La primera imagen compartida desde el sanatorio evidenció la inmensa alegría de los flamantes padres, quienes expresaron con emoción que su amada hija se había hecho desear muchísimo.

El nacimiento de Delfina, la hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

La tierna foto de Delfina, la hija de Mica Lapegüe, con su papá, Tomás Bartolomé

La nueva rutina diaria de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se transformó por completo en una aventura llena de aprendizajes, donde cada pequeño logro de Delfina se celebra como un gran hito familiar. La vida en familia transcurre entre pañales, canciones de cuna y el tierno desafío de adaptarse a los horarios de descanso de la recién nacida. En este contexto de pura felicidad, la actriz decidió capturar un instante mágico de la intimidad de su hogar para retratar la fuerte conexión que une a su pareja con la pequeña.

Hace apenas unas horas, a través de sus historias en las redes sociales, compartió una postal conmovedora que enterneció de inmediato a todos sus fieles seguidores. En la imagen se puede observar a un sonriente Tomás recostado cómodamente en el sillón gris del living, mientras sostiene con infinito cuidado a la pequeña en su abdomen. La bebé aparece durmiendo plácidamente sobre el pecho de su progenitor, completamente relajada y abrigada con un tierno pijama de motivos florales en tonos claros. El flamante papá mira directamente a la cámara desbordando orgullo y una inmensa alegría por este presente. Para coronar este maravilloso retrato hogareño, Lapegüe dedicó una cariñosa dedicatoria: "Mis amores".

La tierna foto de Delfina, la hija de Mica Lapegüe, con su papá, Tomás Bartolomé

Esta conmovedora postal reafirma la inmensa felicidad que rodea el presente de la joven pareja. Sin dudas, la tierna foto de Delfina, la hija Mica Lapegüe, disfrutando de la siesta junto a su padre Tomás Bartolomé, quedará guardada para siempre como el fiel reflejo de un amor familiar que recién comienza a florecer.

A.E