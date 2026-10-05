Jael Ojuel, la doctora que integra dos mundos: medicina y espiritualidad

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Jael, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la medicina y en qué momento sentiste que debías cambiar tu mirada como profesional?

Elegí medicina porque siempre me fascinó comprender al ser humano. Al comienzo, mi mirada estaba centrada en diagnosticar, tratar y resolver enfermedades.

Pero la práctica empezó a mostrarme algo más: muchas mujeres llegaban por un síntoma físico y detrás aparecían estrés, duelos, conflictos, agotamiento emocional o preguntas profundas sobre sus vidas.

Entonces comprendí que podía tratar correctamente un cuerpo y, aun así, no estar viendo completamente a la persona. Eso transformó mi manera de ejercer la medicina.

Desde este enfoque integrativo, ¿cuáles son las áreas de especialización y acompañamiento que ofrecés en tu consulta?

Trabajo en ginecología, obstetricia, medicina reproductiva, estética, nutricional e integral, acompañando especialmente a la mujer en sus diferentes etapas.

Mi consulta parte del rigor científico, pero busca comprender también el contexto, los hábitos, la historia y los factores que pueden afectar su bienestar. Creo en una medicina que no enfrente ciencia y espiritualidad, sino que reconozca las distintas dimensiones del ser humano.

¿Hacia dónde orientás tu visión de la medicina y cuáles son metas de cara al futuro?

Quiero llevar esta mirada más allá de mi consultorio, desarrollando proyectos de salud, prevención y formación.

Creo que uno de los desafíos de la medicina del futuro será integrar los avances científicos y tecnológicos con algo esencial: volver a escuchar, comprender y acompañar a la persona.

¿Cuál considerás que es el pilar fundamental que define y distingue tu forma de atender a cada paciente?

Probablemente, mirar a la persona antes que solamente a su diagnóstico.

Los estudios son indispensables, pero no pueden contarme completamente quién es la mujer que tengo delante. Por eso hago preguntas y escucho: no solamente quiero saber dónde duele, sino qué está sucediendo alrededor de ese dolor.

Una frase resume mi manera de ejercer la medicina: muchas veces el síntoma no es el problema, sino el mensaje.

Si pudieras volver al inicio de tu carrera, ¿qué cambiarías o harías de manera diferente?

Confiaría antes en algo que me enseñaron mis pacientes: para ejercer una buena medicina no alcanza con conocer profundamente el cuerpo; también hay que aprender a escuchar al ser humano.

No reemplazaría la ciencia por la espiritualidad. Aprendería antes a integrarlas en una mirada más amplia: ciencia para tratar, humanidad para escuchar y sensibilidad para mirar más allá de lo evidente.

Dra. Jael Ojuel

Médica Ginecóloga y Obstetra, medicina reproductiva, estética y ortomolecular.

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