lunes 05 de octubre del 2026
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Equilibrio Spa Villa Allende: El arte de cuidarse, donde la belleza y el bienestar se encuentran.

Belleza, bienestar y relax se fusionan en un espacio creado para regalarse tiempo, mimarse y sentirse mejor cada día. Galería de fotosGalería de fotos

Equilibrio Spa Villa Allende: El arte de cuidarse, donde la belleza y el bienestar se encuentran.
Equilibrio Spa Villa Allende: El arte de cuidarse, donde la belleza y el bienestar se encuentran. | CONTENT CARAS LIKE
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Marisa ¿Cómo nació y qué te inspiró a crear este espacio?
Equilibrio nació de la búsqueda personal por transmitir paz y bienestar a quienes llegaban, a veces   con más necesidad de ser escuchadas que de embellecerse.
Y con mi impronta y ojo estético sume el concepto de “potenciar lo ya bello” que es en esencia lo que define a la cosmetología.
Hoy Equilibrio es un referente en Villa Allende porque no se trata únicamente de aplicar la estética, sino de un espacio que propone una pausa, calidez y tratamientos personalizados que se ajusten al momento y necesidades de las personas. La gente que me conoce sabe que estoy continuamente capacitándome para seguir ofreciendo lo mejor.

Equilibrio Spa Villa Allende: El arte de cuidarse, donde la belleza y el bienestar se encuentran.


Hoy son un referente en Villa Allende, ¿qué creés que los diferencia y qué hizo posible ese crecimiento?
El crecimiento fue natural, de boca en boca en tiempos donde no había redes. Hoy ese camino se sostiene con el mismo amor y dedicación.
En un contexto donde abunda la información, seleccionamos con criterio y analizamos qué tendencias realmente suman, siempre en función de las necesidades reales de quienes nos eligen.


¿Qué tratamiento o experiencia recomendarías para alguien que visita Equilibrio por primera vez?
Cuando alguien visita Equilibrio Spa por primera vez proponemos un recorrido personalizado en las tres áreas: Facial, Corporal y Spa.
Se puede comenzar con una higiene e hidratación facial, seguir con un pulido y nutrición corporal, y cerrar con un masaje relajante de cuerpo completo desde los deditos de los pies hasta el cuero cabelludo…

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¿Qué novedades o propuestas tienen pensadas para seguir sorprendiendo?
La propuesta parte de algo fundamental: la salud de la piel y el bienestar general son la base de cualquier tratamiento. Por eso buscamos que cada persona pueda primero detenerse, relajarse y reconectar con su cuerpo, para luego acompañarla con los cuidados que realmente necesita.
Hoy el espacio lo comparto con Prisila, que llegó para aportar una mirada fresca y sumar nuevas propuestas. Ella está a cargo de los tratamientos corporales, el área de spa y todo lo relacionado con cejas y pestañas. Su incorporación también refleja el crecimiento de Equilibrio y la posibilidad de seguir ampliando la experiencia de cuidado que ofrecemos.
Mi deseo es que quien entra a Equilibrio pueda regalarse algo que hoy muchas veces parece un lujo: tiempo. Tiempo para cuidarse, para sentirse bien y para volver a encontrarse consigo misma. Porque para mí, la belleza también empieza ahí.

 

Contacto:
Instagram:@equilibriospavillallende
WhatsApp: + 54351 6165304

 

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