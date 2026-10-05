Equilibrio Spa Villa Allende: El arte de cuidarse, donde la belleza y el bienestar se encuentran.

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Marisa ¿Cómo nació y qué te inspiró a crear este espacio?

Equilibrio nació de la búsqueda personal por transmitir paz y bienestar a quienes llegaban, a veces con más necesidad de ser escuchadas que de embellecerse.

Y con mi impronta y ojo estético sume el concepto de “potenciar lo ya bello” que es en esencia lo que define a la cosmetología.

Hoy Equilibrio es un referente en Villa Allende porque no se trata únicamente de aplicar la estética, sino de un espacio que propone una pausa, calidez y tratamientos personalizados que se ajusten al momento y necesidades de las personas. La gente que me conoce sabe que estoy continuamente capacitándome para seguir ofreciendo lo mejor.



Hoy son un referente en Villa Allende, ¿qué creés que los diferencia y qué hizo posible ese crecimiento?

El crecimiento fue natural, de boca en boca en tiempos donde no había redes. Hoy ese camino se sostiene con el mismo amor y dedicación.

En un contexto donde abunda la información, seleccionamos con criterio y analizamos qué tendencias realmente suman, siempre en función de las necesidades reales de quienes nos eligen.



¿Qué tratamiento o experiencia recomendarías para alguien que visita Equilibrio por primera vez?

Cuando alguien visita Equilibrio Spa por primera vez proponemos un recorrido personalizado en las tres áreas: Facial, Corporal y Spa.

Se puede comenzar con una higiene e hidratación facial, seguir con un pulido y nutrición corporal, y cerrar con un masaje relajante de cuerpo completo desde los deditos de los pies hasta el cuero cabelludo…



¿Qué novedades o propuestas tienen pensadas para seguir sorprendiendo?

La propuesta parte de algo fundamental: la salud de la piel y el bienestar general son la base de cualquier tratamiento. Por eso buscamos que cada persona pueda primero detenerse, relajarse y reconectar con su cuerpo, para luego acompañarla con los cuidados que realmente necesita.

Hoy el espacio lo comparto con Prisila, que llegó para aportar una mirada fresca y sumar nuevas propuestas. Ella está a cargo de los tratamientos corporales, el área de spa y todo lo relacionado con cejas y pestañas. Su incorporación también refleja el crecimiento de Equilibrio y la posibilidad de seguir ampliando la experiencia de cuidado que ofrecemos.

Mi deseo es que quien entra a Equilibrio pueda regalarse algo que hoy muchas veces parece un lujo: tiempo. Tiempo para cuidarse, para sentirse bien y para volver a encontrarse consigo misma. Porque para mí, la belleza también empieza ahí.

Contacto:

Instagram:@equilibriospavillallende

WhatsApp: + 54351 6165304