Criar cansados tiene un costo emocional enorme

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¿Por qué hoy cuesta tanto sostener límites en la crianza?

Porque muchas veces los adultos también estamos agotados. Y cuando no dormimos bien, baja muchísimo la tolerancia, la paciencia y la capacidad de sostener con seguridad lo que queremos transmitir. Los límites no son solamente decir que no; ayudan a ordenar emocionalmente a un niño, darle seguridad y construir una base psíquica saludable.

¿Qué cambios empezás a ver en una familia cuando el descanso no está funcionando bien?

Muchas veces el problema no es solamente el sueño. El sueño termina siendo la punta del iceberg de un sistema familiar agotado. Empieza a haber más irritabilidad, menos paciencia, más conflictos y sensación de estar sobreviviendo en vez de disfrutar. Tanto los chicos como los adultos quedan mucho más sensibles emocionalmente.

¿Qué lugar ocupan hoy las pantallas en el sueño infantil?

Las pantallas muchas veces aparecen como recurso frente al cansancio de los adultos. El problema es que generan sobreestimulación y dificultan el descanso, sobre todo antes de dormir. El cerebro necesita bajar para conciliar el sueño.

¿Qué pasa con la pareja cuando llega un hijo?

La pareja cambia por completo. Aparecen nuevas exigencias, menos tiempo compartido y mucho cansancio. Muchas veces el vínculo empieza a quedar atravesado por reclamos, cuentas pendientes y desgaste emocional. Y si no hay espacios de encuentro, la desconexión empieza a crecer.

Hoy se habla mucho de la exigencia en la maternidad. ¿Qué ves vos en la clínica?

Veo mujeres muy exigidas, intentando llegar a todo, sosteniendo una carga mental enorme y sintiendo culpa constantemente. Hay mucha presión sobre cómo criar, cómo maternar y cómo hacer todo “bien”. Y eso termina dejando a muchas madres solas y agotadas.

¿Por qué muchos chicos se despiertan tantas veces durante la noche?

Todos nos despertamos entre ciclos de sueño. La diferencia es que muchos chicos no logran unir una fase con otra de manera autónoma y necesitan recrear las mismas condiciones con las que se durmieron. Por eso el sueño no depende solamente de la noche, sino también de hábitos, regulación emocional, descanso diurno y acompañamiento adulto.

Lic. Cindy Rybak

Psicóloga clínica y Consultora de Sueño Infantil

Instagram: @psi.cindyrybak

Mail: [email protected]