El futuro del cuidado de la piel: ¿Por qué la cosmética no es suficiente?

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Atender la piel únicamente desde el exterior es como intentar pintar una pared que tiene humedad interna. La epidermis se nutre de los capilares sanguíneos que reciben los nutrientes directamente de lo que ingerimos. Vitaminas como la C, esenciales para la síntesis de colágeno, o los ácidos grasos que mantienen la barrera lipídica sana, dependen de nuestra microbiota y digestión. Sin embargo, el cuidado externo también es vital para proteger esa barrera de las agresiones ambientales y la deshidratación. Ambos mundos se complementan; no compiten.

El nacimiento de una fórmula con respaldo científico

Bajo esta filosofía nació Brisales, mi espacio de dermonutrición. Tras años de guiar a pacientes a sanar su piel desde el plato, sentí la necesidad de cerrar el círculo. Actualmente, me encuentro en pleno proceso de formulación y desarrollo de una crema que materializa este concepto. No busco crear un producto cosmético más, sino una extensión de mi criterio profesional.

A diferencia de la cosmética artesanal convencional, este desarrollo está siendo diseñado bajo los más estrictos estándares regulatorios de la ANMAT en Argentina. Este proceso de aprobación técnica y científica garantiza que cada activo seleccionado no solo sea seguro, sino biológicamente eficaz para la piel.

Ciencia y consciencia cutánea

Estabilizar activos y lograr la sinergia perfecta entre texturas y biocompatibilidad requiere tiempo, rigurosidad y paciencia científica. El objetivo es claro: ofrecer una herramienta que potencie el trabajo metabólico que mis pacientes ya realizan desde la alimentación.

La belleza y la salud de la piel no se logran con magia, se logran con fisiología. Muy pronto comienza el nacimiento de la línea Brisales para tu cuidado diario, un desarrollo científico pensado para acompañar a tu piel por fuera mientras la sanás por dentro. Manténganse atentos, porque la forma en que entendemos el skincare está a punto de cambiar.

Verónica Piquet — Lic. en Nutrición — MP 953 Atención online individual | Talleres online grupales Contacto WhatsApp: 236-4224076

Instagram : Brisales.junin