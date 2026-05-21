Armonizar, no rellenar: el enfoque médico que redefine la estética facial

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Matías, para comenzar, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

Luego de obtener mi título de médico cirujano, orienté mi práctica hacia la medicina estética, donde pude integrar ciencia, técnica y una mirada más humana del paciente.

Entiendo esta especialidad como la combinación entre ciencia y arte: ciencia en el diagnóstico, la indicación y la evidencia; y arte en la interpretación de las proporciones, la armonía y la naturalidad de cada rostro. En la práctica diaria comprendí que detrás de cada consulta hay una expectativa, una historia y una forma particular de percibirse. Eso hizo que mi enfoque se orientara desde el inicio al diagnóstico y a la planificación, más que al procedimiento en sí.

Danos más detalles de este enfoque…

Trabajo en evaluación y planificación de tratamientos faciales desde un enfoque integral. Indico procedimientos como toxina botulínica y aplicación de ácido hialurónico orientada a la armonización y restauración estructural del rostro, y bioestimulación, siempre dentro de un esquema terapéutico personalizado y basado en evidencia.

No se trata de rellenar, sino de armonizar: comprender qué necesita cada rostro y actuar con criterio médico, respetando proporciones, dinámica y calidad de piel.





¿Cuál es tu principal objetivo en lo profesional?

Busco consolidar un modelo de medicina estética centrado en el paciente, donde la indicación sea tan importante como la técnica. Mi objetivo es seguir desarrollando este enfoque en distintas ciudades, manteniendo un estándar de atención basado en resultados naturales, seguimiento y honestidad en cada indicación.

En paralelo, desarrollo una línea académica orientada a la formación de médicos, brindando capacitaciones prácticas que les permitan mejorar sus tratamientos y llevarlos a un nivel superior, con un enfoque seguro, claro y basado en la experiencia clínica, trabajando con pacientes reales y resultados observables.



¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Que el eje está en el criterio médico y en la escucha. No trabajo sobre zonas aisladas, sino sobre el rostro en su conjunto. Cada decisión se basa en evaluar estructura, dinámica y calidad de piel, pero también en entender qué busca el paciente y qué es realmente indicado para él. Hoy el desafío no es agregar volumen, sino saber cuándo intervenir, cuánto y con qué objetivo. Ese equilibrio es lo que permite resultados armónicos y sostenibles.

Una reflexión, para cerrar: si comenzaras de nuevo ¿harías algo de manera diferente?

Probablemente priorizaría antes la planificación integral. Con la experiencia entendí que los mejores resultados no dependen del procedimiento aislado, ni de la técnica, sino de la estrategia terapéutica y del respeto por los tiempos del paciente, saber escuchar qué es lo que necesita y poder hacerlo realidad.

Dr. Matías Ponte Lafalla

Email: [email protected]

Móvil: 0260 – 154630207

Instagram: @dr.matiaspontelafalla