Cuidar la piel es un proceso, no un momento

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“Mi objetivo no es prometer cambios inmediatos; sino acompañar y educar a cada persona en el proceso de cuidado de su piel, el cual no resulta de un tratamiento aislado, sino en un hábito que se construye. Pieles escuchadas, acompañadas, constancia y dedicación”.

Los tratamientos faciales han dejado de ser un procedimiento aislado para convertirse en un proceso de cuidado personalizado, continuo y progresivo que hoy define el cuidado facial.

Cada piel es única y, por lo tanto, requiere una evaluación profesional previa para determinar qué necesita y cómo abordarla de manera segura y efectiva.

En una primera sesión en GN Beauty se realiza una evaluación completa, donde se analizan no solo las características visibles de la piel, sino también los hábitos de la persona, su tipo de trabajo, sus hobbies, exposición al sol, entre otros. Sin dejar de lado el objetivo del consultante y cuál es su motivo de consulta. A partir de esa información se diseña un plan de abordaje personalizado, adaptado a las necesidades reales de la piel.

El cuidado facial no se limita al gabinete. Lo ideal es que el consultante realice un abordaje profesional mensual y que incorpore una rutina diaria de higiene y cuidado en casa. El acompañamiento y asesoramiento son fundamentales para sostener y potenciar los resultados a lo largo del tiempo. En definitiva, la evaluación y el acompañamiento son claves para una piel saludable.

Nuestras consultas van desde la pre-adolescencia hasta la adultez mayor. Si bien la mayoría de las consultas siguen siendo en su mayoría femeninas, cada vez más masculinos comienzan a incorporar el cuidado de la piel como parte de su bienestar.

Dentro de los distintos abordajes en GN Beauty podés encontrar desde un facial con hidratación y extracciones, hasta procedimientos antiedad con tecnologías como microneedling (en el cual se utilizan activos importados de alta calidad, lo que permite personalizar aún más cada sesión); radiofrecuencia, láser frío, entre otras. Despigmentantes que incluyen peelings físicos y químicos cosmetológicos y cosmiatricos, así como también para patologías como acné y rosácea, enfocados en descongestionar, calmar y fortalecer la barrera cutánea trabajando de manera interdisciplinaria con médicas dermatóloga, ginecóloga, estética y nutricionista.

La nueva tendencia “menos es más”, se basa en que los resultados se logran trabajando de forma progresiva, lenta y segura, respetando la biología de la piel y dándole el estímulo necesario para que pueda regenerarse y restaurarse por sí misma.

Quienes deseen conocer más sobre mi forma de trabajar y los abordajes que realizo pueden encontrar información y contenido en Instagram: @g.n.beauty, donde comparto el día a día con ustedes en el gabinete.

También están invitados a vivir una experiencia Beauty Completa, que incluye facial, cuello, escote y manos, complementado con presoterapia. Esta técnica favorece la circulación, ayuda a disminuir la retención de líquidos, mejora la oxigenación de los tejidos, indicada para celulitis, arañitas vasculares, recuperación deportiva y a su vez brindarles una profunda sensación de relajación y bienestar general.

“Porque es nuestra piel la que nos va a acompañar durante toda la vida, y cuidarla es cuidarnos”.