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De autora de quiero hacer mi ropa a creadora de Avellaneda se viste de moda

Se inspiró en la idea de que Avellaneda tuviera su propia semana de la moda, y esa inspiración se convirtió en el Circuito de Diseño y Moda: tres encuentros que ya son parte de la ciudad.

De autora de quiero hacer mi ropa a creadora de Avellaneda se viste de moda
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¿Cómo nace tu faceta de productora de moda?
Surgió de una necesidad muy concreta: cuando mostraba mis colecciones a través de producciones de moda o desfiles, sentía que necesitaba poder cubrir cualquier rol por si me faltaba algún protagonista en el detrás de escena. Así fue como además de diseñar, estudié producción de moda, maquillaje, peinado y asesoría de imagen, hasta que todo ese camino me llevó a crear Avellaneda se Viste de Moda, que tuvo su primera edición en 2018. Hoy, en esta nueva etapa, vuelve con un circuito de varios eventos relacionados con el diseño y la moda, pensado para que el trabajo de diseñadores locales y de las alumnas de la Diplomatura de Diseño tenga un escenario real.

De autora de quiero hacer mi ropa a creadora de Avellaneda se viste de moda

Contanos sobre Avellaneda se Viste de Moda
Pensé que Avellaneda debía tener su propia semana de la moda, un espacio donde diseñadores, marcas y comercios locales pudieran mostrar su trabajo, y que la ciudad pudiera empezar a posicionarse desde ese lugar. Así nació la idea, que de a poco se fue convirtiendo en lo que hoy es el Circuito de Diseño y Moda, con tres encuentros. El primer encuentro fue la Avant Première de Benito Fernández en el CMA (Centro Municipal de Arte), un gran diseñador que fue mi referente cuando estudiaba y hasta el día de hoy, así que llevar adelante la charla en homenaje a sus 40 años en la moda fue un verdadero orgullo y un placer enorme. El segundo encuentro se llevará a cabo el 10 de octubre en el Centro Cultural Mercado, con un mega desfile compuesto por el Salón del Bicentenario, el de Institutos y la Plaza Seca, con diseñadores, marcas y comercios locales, y un desfile de alumnas de la Diplomatura de Diseño. Y el 13 de octubre llega el cierre de este circuito. En el Teatro Roma, presentamos alta costura a cargo de Graciela Ruiz Díaz, con una colección inspirada en Eva Perón, acompañada por el Ballet Estable Municipal de Avellaneda y las voces de Hernán Giorello, Farid Casanova y Sandra Ipólito.

¿Qué te diferencia como productora?
Siento que lo que puedo aportar viene de haber transitado el oficio desde distintos lugares: diseño, enseño, escribo, y también produzco desde hace muchos años. Esa mirada integral me ayuda a pensar cada evento conociendo de cerca cada parte del proceso, desde el detalle más chico hasta el resultado final.

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¿Qué significa este proyecto para vos?
Es otra forma de decir lo mismo que digo en mi libro: que la moda puede ser un acto de identidad, propia y colectiva. Acá esa identidad se arma entre muchas manos, con diseñadores, modelos, bailarines y cantantes compartiendo un mismo escenario.

 

Elizabeth Gruttulini

WhatsApp: 11 5733 3746

Mail: [email protected]

Instagram: @elizabethgrutt

Ph: Sebastián Murúa

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