De autora de quiero hacer mi ropa a creadora de Avellaneda se viste de moda

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¿Cómo nace tu faceta de productora de moda?

Surgió de una necesidad muy concreta: cuando mostraba mis colecciones a través de producciones de moda o desfiles, sentía que necesitaba poder cubrir cualquier rol por si me faltaba algún protagonista en el detrás de escena. Así fue como además de diseñar, estudié producción de moda, maquillaje, peinado y asesoría de imagen, hasta que todo ese camino me llevó a crear Avellaneda se Viste de Moda, que tuvo su primera edición en 2018. Hoy, en esta nueva etapa, vuelve con un circuito de varios eventos relacionados con el diseño y la moda, pensado para que el trabajo de diseñadores locales y de las alumnas de la Diplomatura de Diseño tenga un escenario real.

Contanos sobre Avellaneda se Viste de Moda

Pensé que Avellaneda debía tener su propia semana de la moda, un espacio donde diseñadores, marcas y comercios locales pudieran mostrar su trabajo, y que la ciudad pudiera empezar a posicionarse desde ese lugar. Así nació la idea, que de a poco se fue convirtiendo en lo que hoy es el Circuito de Diseño y Moda, con tres encuentros. El primer encuentro fue la Avant Première de Benito Fernández en el CMA (Centro Municipal de Arte), un gran diseñador que fue mi referente cuando estudiaba y hasta el día de hoy, así que llevar adelante la charla en homenaje a sus 40 años en la moda fue un verdadero orgullo y un placer enorme. El segundo encuentro se llevará a cabo el 10 de octubre en el Centro Cultural Mercado, con un mega desfile compuesto por el Salón del Bicentenario, el de Institutos y la Plaza Seca, con diseñadores, marcas y comercios locales, y un desfile de alumnas de la Diplomatura de Diseño. Y el 13 de octubre llega el cierre de este circuito. En el Teatro Roma, presentamos alta costura a cargo de Graciela Ruiz Díaz, con una colección inspirada en Eva Perón, acompañada por el Ballet Estable Municipal de Avellaneda y las voces de Hernán Giorello, Farid Casanova y Sandra Ipólito.

¿Qué te diferencia como productora?

Siento que lo que puedo aportar viene de haber transitado el oficio desde distintos lugares: diseño, enseño, escribo, y también produzco desde hace muchos años. Esa mirada integral me ayuda a pensar cada evento conociendo de cerca cada parte del proceso, desde el detalle más chico hasta el resultado final.

¿Qué significa este proyecto para vos?

Es otra forma de decir lo mismo que digo en mi libro: que la moda puede ser un acto de identidad, propia y colectiva. Acá esa identidad se arma entre muchas manos, con diseñadores, modelos, bailarines y cantantes compartiendo un mismo escenario.

Elizabeth Gruttulini

WhatsApp: 11 5733 3746

Mail: [email protected]

Instagram: @elizabethgrutt

Ph: Sebastián Murúa