LA FUERZA, LOS VALORES Y LA CONFIANZA

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Hace poco asistí a una obra de Gabriel Rolón. En un momento de la función hizo una pregunta que quedó resonando dentro de mí: “¿Quién sos?”

Durante años respondí hablando de mi profesión, de mis logros o de los proyectos que fui construyendo. Esa noche comprendí que la respuesta era mucho más simple y, al mismo tiempo, más profunda: soy la garra de mi mamá y los valores de mi papá.

De mi mamá heredé la fuerza para avanzar, reinventarme y no bajar los brazos. De mi papá, la honestidad, la lealtad, el respeto por la palabra dada y la necesidad de preguntarme, antes de decidir, si estoy haciendo lo correcto.

Con el tiempo entendí que esos valores también definen mi manera de ejercer la profesión. Me gusta escuchar a las personas, comprender qué les pasa, qué necesitan y qué esperan de mí cuando deciden confiarme un problema.

A lo largo de mi carrera acompañé a trabajadores, empleadores, familias y emprendedores. Aprendí que no existen dos historias iguales: a veces la mejor respuesta está en el diálogo y en una buena conciliación; otras veces hay que defender, reclamar y llegar hasta donde sea necesario.

No creo en conciliar por comodidad ni en litigar por el conflicto mismo. Creo en elegir, con responsabilidad y estrategia, el camino que mejor proteja los intereses de quien confía en nosotros.

Y hay algo que atraviesa todas esas decisiones: la lealtad. Lealtad hacia nuestros clientes, hacia nuestro equipo, hacia la palabra y hacia los valores con los que elegimos trabajar.

Creo en las empresas que construyen equipos sólidos, en los trabajadores comprometidos y en los empleadores que comprenden que las personas son el corazón de cualquier organización. Creo en el diálogo, pero también en la firmeza cuando es necesaria.

Porque detrás de cada expediente hay personas. Y detrás de cada profesional también hay una historia, una familia, sueños, miedos y valores.

Hoy puedo resumir nuestra manera de trabajar en tres palabras: Escuchar. Defender. Construir.

Escuchar para comprender. Defender con lealtad y firmeza. Construir soluciones, confianza y nuevos caminos.

Si algo quiero que represente mi nombre y nuestro trabajo, es eso. Es el legado que recibí y también el que quiero dejar.

Marian Chanquia

Chanquia & Asociados