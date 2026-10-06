Sentirte: un espacio que propone volver a escuchar lo que sentimos

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Para Raquel Miccio, Sentirte es el nombre que reúne y expresa su recorrido profesional y personal. La elección surgió mientras buscaba una forma de identificar aquello que venía construyendo. Entre distintas posibilidades, un sueño terminó de darle la respuesta: allí apareció su abuela y le dijo una frase concreta, “Es Sentirte, es por ahí”.

Ese nombre logró representar algo que ya formaba parte de ella: una manera de acompañar vinculada con la escucha, la conexión con aquello que sentimos y las distintas herramientas que fue incorporando a lo largo de su camino. Hoy, Sentirte es Raquel: su experiencia, sus conocimientos y su forma particular de ponerlos a disposición de cada persona.

Su formación en Consultoría Psicológica se complementa con orientación vocacional, acompañamiento terapéutico, especialización en adolescencia, constelaciones familiares y herramientas vinculadas al cuerpo, como yoga, relajación y masajes. A su vez, la docencia forma parte de su desarrollo profesional.

Un recorrido que no se limita a una sola formación

Sentirte le permite integrar esa diversidad sin encasillarse en una única disciplina ni trabajar desde un protocolo determinado. Raquel pone en el centro a la persona que tiene delante y aquello que está buscando o necesita en cada momento.

De esta manera, en Sentirte confluyen las distintas especializaciones que construyeron su recorrido profesional. Cada una aporta recursos diferentes y le permite acompañar desde distintas perspectivas, siempre a partir de la singularidad de cada persona.

Actualmente, Raquel realiza acompañamientos individuales de manera presencial en Lanús y virtual, desarrolla su faceta docente y participa en radio, donde aborda temas relacionados con el bienestar, los vínculos, las emociones y distintas situaciones cotidianas.

Frente a una época atravesada por la velocidad y la automatización, busca recuperar la posibilidad de detenerse, escuchar el cuerpo y volver a preguntarse qué sucede y qué se necesita.

La mirada, sin embargo, está puesta especialmente en el futuro. Sentirte es hoy el punto de partida de algo que ya está en movimiento y que Raquel imagina más amplio, capaz de reunir a otras personas y profesionales con una forma compartida de acompañar.

Esa evolución podría, con el tiempo, exceder incluso a Sentirte tal como existe actualmente y dar lugar a algo nuevo. Más allá del nombre o de la forma que adopte, la intención es conservar aquello que está en su origen: la esencia de Raquel, su recorrido y una manera de trabajar basada en la ética, el respeto y la amorosidad, sin limitarse a una sola profesión o especialización.

Fotos por: Cristian Volpini y Paula Zoltowski

DATOS DE CONTACTO

Clr. Raquel Miccio

Counselor | Docente

Contacto: 15-5179-2003

Instagram y TikTok: @sentir__te

YouTube: @sentirte.raquelmiccio