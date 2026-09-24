Delicias Bett: pastelería artesanal y tortas personalizadas para celebrar momentos únicos

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Delicias Bett nació de la pasión de Beatriz Valenzuela por la pastelería y de su deseo de crear un proyecto propio. Sus primeros pasos fueron haciendo tortas para familiares y amigos, una experiencia que le permitió descubrir que su lugar estaba en acompañar y endulzar momentos importantes.

Desde el comienzo, la inspiración estuvo puesta en ofrecer a cada cliente una torta soñada, que combinara sabores ricos con una presentación especial. Con el tiempo, la propuesta fue construyendo una identidad artesanal, elegante y casera, en la que la dedicación y la prolijidad ocupan un lugar central.

Diseños personalizados y una evolución constante

Uno de los principales diferenciales de Delicias Bett es la personalización. Tortas de tres pisos, flores artesanales, bordes cuidados, nombres de quinceañeras destacados y detalles inspirados en tendencias forman parte de una propuesta en la que cada creación se piensa especialmente para quien va a celebrar.

La marca también fue evolucionando a partir de la experiencia. Las primeras tortas eran más simples, aunque siempre buscaban incorporar un sello propio. Poco a poco, el perfeccionamiento de las técnicas y las recomendaciones de los clientes generaron nuevos pedidos, especialmente para fiestas de 15 años.

Ese crecimiento llevó a Beatriz a participar como invitada en un programa de cocina de un canal de televisión abierta, donde formó parte de un concurso de tortas. Más allá del resultado, la experiencia representó el cumplimiento de un sueño y se convirtió en un nuevo impulso para continuar perfeccionando su trabajo y profesionalizando la marca.

A futuro, el objetivo es seguir creciendo sin perder la elaboración artesanal y el sabor casero que caracterizan a la propuesta. Delicias Bett busca llegar a más fiestas de 15 años y otros eventos sociales en Buenos Aires y distintos puntos de la Argentina, ampliar su equipo de trabajo y, algún día, crear tortas para celebridades, siempre conservando su esencia y con la intención de hacer de cada torta el centro de un recuerdo feliz.

CONTACTO

Celular: 11- 66021232

Página de Facebook: Delicias Bett

Instagram: @deliciasbett