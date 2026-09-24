The Rookie Brewing: una historia de amistad, pasión y cerveza artesanal

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The Rookie Brewing nació de un sueño que Nano Giménez tuvo mientras compartía una de sus primeras cervezas artesanales entre amigos: algún día quería elaborar su propia cerveza y venderla en su propio bar.

Su recorrido comenzó en Bariloche y continuó en Buenos Aires, donde estudió Gastronomía. Más tarde vivió seis años en Barcelona, una etapa en la que se formó profesionalmente dentro del mundo cervecero. Allí trabajó en seis fábricas, desde ayudante hasta responsable de producción, mientras desarrollaba sus primeras recetas.

También en España surgió el nombre de la marca. Sus colegas comenzaron a llamarlo “Rookie” y Giménez decidió adoptar ese apodo para su cerveza. Sin una identidad visual definida, empezó a pintar su mano sobre los barriles que distribuía en bares y festivales. Con el tiempo, aquella imagen se convirtió en el logo de The Rookie Brewing.

La pandemia interrumpió esa etapa, pero también le permitió planificar su regreso a Bariloche. Consiguió equipamiento, encontró un espacio y sumó al proyecto a su mejor amigo, quien se formó en elaboración cervecera para acompañarlo. Actualmente, ambos llevan adelante la fábrica ubicada en calle Mosconi.

Cervezas que exploran nuevos sabores

La propuesta de The Rookie Brewing busca incorporar una perspectiva gastronómica a la elaboración, entendiendo cada cerveza como una experiencia sensorial. La marca cuenta con más de veinte variedades, que incluyen estilos clásicos, opciones sin alcohol, ediciones limitadas y desarrollos experimentales.

Entre sus creaciones aparecen propuestas inspiradas en sabores como la piña colada o la remolacha, como parte de una búsqueda que combina conocimiento técnico y creatividad.

La evolución de la marca también está atravesada por la participación en competencias como la Copa Argentina de Cervezas y la Copa Patagónica, donde obtuvo medallas y devoluciones de jueces certificados que contribuyen al perfeccionamiento de sus recetas. A esto se suma el intercambio con sus clientes a través de redes sociales, visitas a la fábrica y festivales.

De cara al futuro, The Rookie Brewing busca llegar a más lugares del país y construir vínculos con bares y espacios gastronómicos que compartan su filosofía. Al mismo tiempo, continúa trabajando para concretar aquel sueño que dio origen al proyecto: contar con un espacio propio donde la cerveza y la gastronomía se encuentren en una experiencia completa, sin dejar de lado la experimentación y la identidad que acompañan a la marca desde sus comienzos.

CONTACTO

Instagram: @therookiebrewing

Mail: [email protected]