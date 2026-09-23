Así es el restaurante del Chaqueño Palavecino que abrió dentro de su casa: naturaleza, folklore y familia

Chaqueño Palavecino construyó en Salta un espacio que refleja gran parte de su vida cotidiana y de su vínculo con las tradiciones salteñas. En un predio rodeado de vegetación y actividades vinculadas al campo, el músico desarrolló distintos sectores pensados para compartir momentos con familiares, amigos y visitantes, en un entorno que acompaña desde hace años su rutina diaria. Entre construcciones integradas al paisaje y propuestas que se fueron sumando, se transformó en un punto de encuentro repleto de música.

Folklore y familia: El restaurante del Chaqueño Palavecino en Salta

La propiedad donde vive el Chaqueño Palavecino, en Rosario de Lerma, Salta, se convirtió con el paso de los años en mucho más que una residencia familiar. Rodeada de vegetación, caminos internos y espacios dedicados a distintas actividades, la finca reúne varias facetas de la vida cotidiana del artista. Entre ellas se encuentra un restaurante que funciona dentro del predio y que se transformó en uno de los puntos más representativos del lugar.

Chaqueño Palavecino

Ubicada a pocos kilómetros de la capital salteña, la finca ocupa varias manzanas y combina la vida rural con espacios destinados al encuentro. El cantante eligió desarrollar allí una rutina vinculada con la naturaleza y las tradiciones del norte. La residencia está organizada en distintos sectores conectados entre sí por senderos y amplias áreas abiertas, donde la actividad familiar convive con juegos para niños y animales, como caballos, llamas y ovejas.

Uno de los espacios más destacados es “El Patio del Chaqueño”, el restaurante que funciona dentro del predio. El lugar fue pensado por El Chaqueño como un ámbito de encuentro donde la gastronomía regional ocupa un papel central dentro de la experiencia. La propuesta se basa en platos típicos y en un ambiente donde la música forma parte del entorno, manteniendo una relación directa con la identidad folklórica que caracteriza la trayectoria del artista salteño.

"El Patio del Chaqueño", el restaurante del Chaqueño Palavecino

La decoración y la estructura del restaurante siguen la misma línea visual que predomina en el resto de la propiedad. Los materiales tradicionales tienen un rol destacado, especialmente la madera y los elementos inspirados en la arquitectura regional. A esto se suma la cercanía con los espacios verdes que rodean el establecimiento, permitiendo que el paisaje se integre de manera natural a cada sector. La ambientación busca reflejar la cultura local y mantener una conexión permanente con el entorno rural.

De gastronomía local a shows en vivo: los atractivos del restaurante del Chaqueño Palavecino

Junto al restaurante del Chaqueño Palavecino funciona una bodega artesanal que complementa la experiencia gastronómica dentro del predio. Este espacio está dedicado a la producción y conservación de vinos locales, sumando una propuesta vinculada con los productos de la región. La ubicación de este ambiente permite que distintos sectores de la finca se relacionen entre sí, integrando gastronomía, tradiciones locales y actividades desarrolladas dentro de la propiedad.

"El Patio del Chaqueño", el restaurante del Chaqueño Palavecino

La finca también cuenta con una huerta propia que ocupa un lugar importante dentro de la dinámica diaria del establecimiento. Allí se cultivan distintas verduras de estación, entre ellas tomates, papas, cebollas, ajos y zapallos. El entorno de El Patio del Chaqueño se completa con la presencia de animales como caballos, llamas, ovejas y perros, que forman parte del paisaje habitual del lugar. Estos elementos contribuyen a consolidar una propuesta estrechamente vinculada con la vida rural y con las tradiciones de la provincia.

Otro de los sectores que resume el espíritu de la propiedad es el quincho, uno de los espacios más utilizados para reuniones familiares y encuentros sociales. Cuenta con una amplia parrilla y áreas preparadas para recibir grupos numerosos. La distribución del ambiente fue pensada para compartir comidas y celebraciones, una característica que también se extiende al restaurante y a otros rincones del predio destinados al encuentro. En conjunto, el predio del Chaqueño Palavecino funciona como un espacio donde conviven naturaleza, tradiciones y actividades cotidianas.

El museo de "El Patio del Chaqueño", el restaurante del Chaqueño Palavecino

Más allá de la propuesta gastronómica, la propiedad de Chaqueño Palavecino incluye otros espacios que reflejan distintas etapas de su historia personal y profesional. La finca alberga un museo con recuerdos de su carrera artística y sectores recreativos para la familia. Dentro de ese escenario, el restaurante se integra como una extensión de la vida familiar del artista, combinando sabores regionales, reuniones sociales y una fuerte conexión con las raíces culturales de Salta.

VDV