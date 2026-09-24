Refugio Creativo: fibras naturales, diseño y una propuesta que invita a “crear distinto”

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Refugio Creativo nació de la experiencia de Myriam Flores, diseñadora textil que durante más de 20 años se dedicó a enseñar diferentes técnicas. Con el tiempo, la cestería y el encordado adquirieron un lugar central en su recorrido y dieron origen a un espacio que reúne diseño, fibras naturales, creatividad y formación.

La inspiración también tiene una raíz familiar. Desde muy chica, aprendió de su madre el valor de crear con las manos y transformar una idea en algo propio. Esa enseñanza se convirtió en uno de los pilares de un proyecto que comenzó como un espacio de formación y luego amplió sus propuestas.

Una identidad basada en “crear distinto”

“Crear distinto” es la frase que sintetiza la identidad de Refugio Creativo. La propuesta no busca únicamente enseñar una técnica para reproducir un modelo, sino brindar herramientas para que cada persona pueda interpretar lo aprendido y desarrollar sus propios diseños.

Flores trabaja con fibras naturales, hilo kraft y diferentes tramas que desarrolla especialmente para sus creaciones. La enseñanza ocupa, además, un lugar fundamental: el objetivo es compartir conocimientos que otras mujeres puedan trasladar a sus emprendimientos y espacios.

Con los años, Refugio Creativo pasó de las clases y seminarios a incorporar diseños propios, cursos online, encuentros presenciales y propuestas destinadas a talleristas y emprendedoras. Actualmente recibe alumnas de distintas ciudades que viajan hasta Rojas para capacitarse.

El crecimiento también llegó al mundo digital con un canal de YouTube que ofrece cursos gratuitos de iniciación, pensado para ampliar la comunidad online. A la vez, Myriam trabaja en la creación de un nuevo espacio en pleno centro de la ciudad: una casa reciclada con un gran patio rodeado de naturaleza, donde próximamente comenzarán nuevas experiencias relacionadas con las fibras naturales.

Nuevos diseños, cursos y encuentros

De cara a los próximos años, el objetivo es continuar desarrollando nuevas técnicas, diseños exclusivos, cursos y encuentros, sin perder la esencia artesanal del proyecto. La formación seguirá siendo uno de sus principales ejes, con la intención de acompañar a más personas para que puedan impulsar sus propias creaciones.

Flores imagina a Refugio Creativo como una comunidad capaz de llegar cada vez a más lugares, manteniendo una premisa que atraviesa todo el proyecto: crear distinto, aprender y animarse a transformar una idea en algo propio.

Contacto

Mail: [email protected]

Celular: +54 2475 492322

Instagram: @refugiocreativo.mf

YouTube: @refugiocreativo.mf