Nicolás Crim: una forma de ejercer la oftalmología que empieza por escuchar al paciente

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La relación con el paciente ocupa un lugar central en la manera en que Crim entiende su práctica. En una especialidad atravesada muchas veces por diagnósticos que generan incertidumbre, busca que la alta complejidad médica no desplace una atención cercana y personalizada.

“En retina, muchas personas llegan con el temor de perder visión, y para mí es clave poder explicar con claridad qué está pasando, qué opciones tenemos y qué podemos esperar realmente”, sostiene.

Su formación en investigación y bioética también atraviesa esa manera de ejercer la medicina. Las decisiones se apoyan en la evidencia científica, pero contemplando las particularidades de cada persona. “La ciencia es fundamental, pero no todos los pacientes son iguales y una misma enfermedad puede requerir decisiones distintas”, señala.

De Córdoba a la formación internacional

Esa manera de entender la medicina comenzó a construirse durante sus años de formación en Córdoba, donde estudió Medicina en la Universidad Católica de Córdoba. Durante la residencia en Oftalmología en la Clínica Universitaria Reina Fabiola —donde luego fue jefe de residentes— fue orientando su práctica hacia retina y vítreo.

La decisión de continuar su formación fuera del país marcó un punto de inflexión. Realizó dos años de alta especialización en Retina y Vítreo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y una estadía en el Manchester Royal Eye Hospital. Al regresar a Córdoba, integró esa experiencia con cirugía, docencia, investigación y actualización permanente.

El desafío de detectar a tiempo

Uno de los principales desafíos dentro de la oftalmología es que muchas enfermedades de la retina pueden avanzar silenciosamente, sin dar señales claras. Cuando aparece una disminución importante de la visión, la enfermedad puede llevar tiempo evolucionando. Por eso, los controles y el diagnóstico temprano pueden hacer una diferencia.

A la vez, la especialidad atraviesa una etapa de grandes avances. Hoy existen mejores métodos de diagnóstico, tratamientos más precisos y cirugías cada vez más seguras, lo que permite tomar decisiones más personalizadas y mejorar el pronóstico visual de los pacientes.

Formación, investigación y comunicación

Crim busca consolidar una práctica cada vez más especializada en retina y catarata, incorporando nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas sin perder la atención personalizada. La docencia, la investigación y la actualización constante siguen formando parte de ese recorrido.

También quiere fortalecer su espacio de comunicación con pacientes y la comunidad, con el objetivo de acercar información confiable sobre salud visual y hacer más comprensibles temas que muchas veces resultan complejos.

“La idea es acercar información que suele ser compleja de una manera sencilla y accesible, sin perder rigurosidad”.