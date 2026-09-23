Mica Viciconte compartió el avance de la obra familiar que busca renovar el hogar de su infancia: el rol de sus hermanos

Mica Viciconte compartió con sus seguidores los nuevos avances de la renovación de la casa donde transcurrió su infancia, un proyecto que decidió encarar junto a su familia y que tiene para ella un significado especial. A través de un video publicado en Instagram, mostró parte de los trabajos que comenzaron a realizarse en la propiedad y dejó en claro que todavía quedan varias etapas por delante.

En las imágenes, la modelo recorrió diferentes sectores de la vivienda y mostró cómo se desarrolla la obra tanto en el interior como en el exterior. Además de registrar las tareas, también se involucró personalmente en algunos de los trabajos y acompañó de cerca los avances.

La conductora mostró algunos de los sectores que serán renovados (Instagram)

“Un proyecto muy especial para mí”, escribió al presentar el material. Luego explicó el valor personal que tiene la iniciativa: “Arrancamos en familia a renovar y mejorar la casa donde me crié, una casa llena de recuerdos y de historia”. La publicación deja ver que el objetivo no pasa únicamente por modificar la estética del lugar. El proyecto también implica intervenir distintos sectores de la construcción y recuperar una propiedad directamente vinculada con sus primeros años y con buena parte de su historia familiar.

La remodelación comenzó en distintos sectores de la casa familiar (Instagram)



El proyecto de Mica Viciconte para renovar la casa donde creció

Mica Viciconte explicó que una de las primeras etapas consistió en conseguir los materiales necesarios para comenzar con las modificaciones. En ese contexto, contó que visitaron un local de venta de elementos de construcción para elegir diferentes artículos destinados a la obra y recibir asesoramiento antes de continuar con los trabajos.

“Encontramos todo lo que necesitábamos y nos ayudaron un montón a elegir cada cosa para ir dándole una nueva vida a la casa”, señaló en el texto con el que acompañó el reel. Las imágenes permiten observar una propiedad con un amplio espacio exterior, abundante vegetación y una estructura en la que predominan materiales como la madera y la chapa. En el interior también pueden distinguirse vigas de madera a la vista y diferentes detalles que forman parte de la construcción original.

La obra, sin embargo, recién está comenzando. En distintas secuencias se observa a personas utilizando herramientas, interviniendo sectores de las paredes exteriores y realizando tareas sobre la estructura de la vivienda. La propia conductora anticipó que todavía falta bastante para poder mostrar un resultado definitivo. “Esto recién empieza... y todavía queda mucho por hacer”, aseguró, dando a entender que continuará registrando el proceso a medida que la remodelación avance.

Las tareas también incluyen intervenciones sobre la estructura exterior de la vivienda (Instagram)

El rol de los hermanos de Mica Viciconte en el proyecto familiar

Mica Viciconte ya había mostrado anteriormente la participación de su padre, Hugo, y de sus hermanos, Diego y Lara, en proyectos desarrollados dentro del terreno familiar. En publicaciones anteriores, los tres aparecieron colaborando en distintas tareas y trabajando sobre una construcción realizada en el lugar.

En aquel momento, la conductora había destacado especialmente el esfuerzo detrás de esos trabajos y la decisión de avanzar progresivamente. Ahora, al presentar la renovación con la frase “arrancamos en familia”, volvió a poner el acento en el carácter colectivo de una iniciativa que involucra a sus seres queridos.

Ese aspecto atraviesa también el nuevo material. Más allá de quién realiza cada una de las tareas puntuales, las imágenes muestran un proceso en desarrollo, con herramientas, materiales y trabajos manuales que contrastan con el resultado terminado que suele exhibirse en las remodelaciones.

La familia continúa avanzando con las distintas etapas de la remodelación (Instagram)

La decisión de mostrar la obra desde sus primeras etapas permite seguir de cerca la transformación del espacio. En lugar de limitar el contenido al antes y después, la conductora eligió registrar el proceso completo y las distintas dificultades propias de una renovación.

Cómo es la casa de la infancia de Mica Viciconte

Mica Viciconte permitió conocer algunos detalles de la propiedad que ahora busca recuperar y transformar junto a su familia. La vivienda está rodeada por un amplio parque y conserva una estética en la que se combinan madera, chapa y grandes superficies vidriadas. El entorno exterior ocupa un lugar importante en las imágenes. Árboles de gran tamaño rodean la construcción y generan un paisaje que explica parte del vínculo personal que la conductora mantiene con el lugar.

Dentro de la vivienda, el material permite distinguir techos con vigas de madera y espacios que todavía conservan características de la estructura original. La intención, según explicó al presentar el proyecto, es darle una nueva vida a la casa sin dejar de lado los recuerdos asociados a ella. Mientras algunas tareas están relacionadas con el exterior, otras implican intervenir directamente sobre partes de la construcción, por lo que todavía resulta prematuro conocer cuál será el aspecto definitivo de la propiedad.

Con esta nueva publicación, Mica Viciconte mostró una nueva etapa de la renovación de la casa donde creció y del proyecto que lleva adelante junto a su familia. Aunque todavía quedan diferentes trabajos por realizar, la transformación ya comenzó a modificar un espacio cargado de recuerdos sin perder el vínculo con la historia familiar que lo convirtió en un lugar especial para ella.