Dermatología sin filtro: lo que tu influencer favorita no te dice

¿Qué rutina facial deberíamos seguir todos?

La piel necesita tres cosas básicas todos los días: limpieza, hidratación y protección solar. Esto ayuda a mantener la piel sana, evita manchas, arrugas y también reduce el riesgo de cáncer de piel. No necesitas mil productos, solo los adecuados para tu tipo de piel.

¿El sol envejece la piel?

Sí, el sol es una de las principales causas del envejecimiento de la piel. Aunque no lo veas de inmediato, con el tiempo provoca manchas, arrugas, pérdida de firmeza y cambios en la textura.

Los rayos del sol dañan el ADN de las células y hacen que la piel pierda colágeno (lo que la mantiene firme). Por eso es tan importante usar protector solar todos los días, no sólo en verano o cuando vas a la playa.

¿La alimentación, el estrés o el sueño afectan la piel?

Sí, mucho más de lo que la gente cree: comer mucha azúcar o comida procesada puede empeorar el acné, dormir mal hace que la piel se vea apagada, más envejecida. El estrés puede causar o empeorar problemas como acné, psoriasis, caída del pelo.

Llevar una vida sana (comer bien, dormir bien, moverse y manejar el estrés) se nota en la piel.

¿Cómo cambia la piel con la edad?

La piel cambia mucho según la edad: los bebés y niños tienen piel más fina y sensible, los adolescentes atraviesan cambios hormonales, pueden tener seborrea. En cambio en los adultos jóvenes comienza el envejecimiento, empiezan las arrugas o manchas. En personas mayores la piel se vuelve más seca, más delgada y tarda más en regenerarse.

Cada etapa necesita cuidados distintos. No es lo mismo una crema para una persona de 20 que para alguien de 60.

¿Cuándo deberíamos preocuparnos por una mancha o lunar?

Hay señales que deben hacernos ir al dermatólogo: un lunar que cambia de forma, color o tamaño, una herida que no cicatriza, una mancha nueva que crece rápido, pica o sangra.

Hay una regla fácil: si notas algo nuevo, diferente o que no mejora debes consultar





