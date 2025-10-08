Tejidos Artesanales NB presentó “Haditas Cool” en la Córdoba Fashion Week

miércoles 08 de octubre del 2025
La Córdoba Fashion Week 2025 se convirtió en el escenario perfecto para que Tejidos Artesanales NB desplegara toda su creatividad con una cápsula que conquistó miradas y corazones. El evento, reconocido como una de las vitrinas más importantes de la moda argentina, ofreció a la marca la posibilidad de mostrar el potencial de lo artesanal frente a un público exigente, diverso y atento a las nuevas tendencias.

La colección, bautizada “Haditas Cool”, es una verdadera carta de amor a la infancia. Cada pieza refleja detalles románticos y de fantasía, combinados con la frescura y la calidez del verano en la vida adulta. Conjuntos de falda y top, vestidos tejidos a mano y accesorios delicados dieron vida a un universo donde lo artesanal se fusiona con el espíritu contemporáneo. La propuesta incluyó tonos suaves, como los lavandas y los rosas empolvados, que se entremezclaron con matices tierra y destellos luminosos para aportar frescura y elegancia.

Cada diseño fue milimétricamente pensado para enamorar a la niña interior y conquistar al yo actual. La colección no solo sorprendió por su estética visual, sino también por la comodidad y la versatilidad de las prendas, que permiten ser utilizadas tanto en un evento social como en la rutina diaria. Esa búsqueda de equilibrio entre lo delicado y lo práctico es lo que define a Tejidos Artesanales NB, una marca que entiende que la moda debe dialogar con la vida cotidiana.

La pasarela cordobesa vibró con texturas suaves, siluetas modernas y esa esencia única que anima a no dejar atrás lo auténtico. La presencia de las modelos con conjuntos tejidos a mano no pasó desapercibida: hubo un reconocimiento generalizado al valor del oficio, a la paciencia detrás de cada puntada y a la dedicación que convierte hilos en arte. Fue una presentación que no solo mostró ropa, sino que contó una historia de raíces, de infancia y de sueños.

 

Más que moda, la propuesta transmitió un mensaje profundo: vestirse también puede ser un acto de conexión personal. Como expresa la marca en su manifiesto: “Queremos acompañarte en cada momento para que te acerques cada vez más a tu verdadero yo”. Este concepto quedó plasmado en el desfile, donde cada look invitó a recordar la importancia de la esencia y la autenticidad. El resultado fue una colección cargada de emoción y simbolismo, que resonó tanto en la pasarela como en el público.

Con esta participación, Tejidos Artesanales NB reafirma que el arte de tejer no es solo tradición, sino también tendencia y estilo de vida. “Haditas Cool” no solo brilló en Córdoba: dejó huella. La colección logró posicionarse como un referente dentro de la moda artesanal contemporánea, demostrando que lo hecho a mano tiene el poder de competir y destacar dentro de los escenarios más relevantes del país. Con cada prenda, la marca renueva su compromiso con la creatividad, la calidad y el valor cultural de lo auténtico.

Instagram: @tejidosartesanales.nb

