Tejidos Artesanales NB presentó “Haditas Cool” en la Córdoba Fashion Week

La colección, bautizada “Haditas Cool”, es una verdadera carta de amor a la infancia. Cada pieza refleja detalles románticos y de fantasía, combinados con la frescura y la calidez del verano en la vida adulta. Conjuntos de falda y top, vestidos tejidos a mano y accesorios delicados dieron vida a un universo donde lo artesanal se fusiona con el espíritu contemporáneo. La propuesta incluyó tonos suaves, como los lavandas y los rosas empolvados, que se entremezclaron con matices tierra y destellos luminosos para aportar frescura y elegancia.

Cada diseño fue milimétricamente pensado para enamorar a la niña interior y conquistar al yo actual. La colección no solo sorprendió por su estética visual, sino también por la comodidad y la versatilidad de las prendas, que permiten ser utilizadas tanto en un evento social como en la rutina diaria. Esa búsqueda de equilibrio entre lo delicado y lo práctico es lo que define a Tejidos Artesanales NB, una marca que entiende que la moda debe dialogar con la vida cotidiana.

La pasarela cordobesa vibró con texturas suaves, siluetas modernas y esa esencia única que anima a no dejar atrás lo auténtico. La presencia de las modelos con conjuntos tejidos a mano no pasó desapercibida: hubo un reconocimiento generalizado al valor del oficio, a la paciencia detrás de cada puntada y a la dedicación que convierte hilos en arte. Fue una presentación que no solo mostró ropa, sino que contó una historia de raíces, de infancia y de sueños.

Más que moda, la propuesta transmitió un mensaje profundo: vestirse también puede ser un acto de conexión personal. Como expresa la marca en su manifiesto: “Queremos acompañarte en cada momento para que te acerques cada vez más a tu verdadero yo”. Este concepto quedó plasmado en el desfile, donde cada look invitó a recordar la importancia de la esencia y la autenticidad. El resultado fue una colección cargada de emoción y simbolismo, que resonó tanto en la pasarela como en el público.

Con esta participación, Tejidos Artesanales NB reafirma que el arte de tejer no es solo tradición, sino también tendencia y estilo de vida. “Haditas Cool” no solo brilló en Córdoba: dejó huella. La colección logró posicionarse como un referente dentro de la moda artesanal contemporánea, demostrando que lo hecho a mano tiene el poder de competir y destacar dentro de los escenarios más relevantes del país. Con cada prenda, la marca renueva su compromiso con la creatividad, la calidad y el valor cultural de lo auténtico.

Instagram: @tejidosartesanales.nb