Sanar el alma en tiempos modernos: cuando la Psicología se encuentra con lo sistémico

¿Por qué repetimos una y otra vez los mismos conflictos en pareja? ¿Por qué cargamos con miedos o emociones que parecen no tener origen en nuestra propia historia? Estas preguntas, tan comunes hoy, encuentran nuevas respuestas cuando la psicología se abre al campo de lo sistémico.



Lic. Mariela Cabreton, psicóloga especializada en constelaciones familiares, explica: “Muchas veces no vivimos sólo nuestra propia vida, sino que también llevamos cargas que pertenecen a nuestro sistema familiar. Mirarlas y ordenarlas puede liberar profundamente a la persona”.



La propuesta de integrar la psicología tradicional con las Constelaciones Familiares se ha vuelto cada vez más buscada. Frente a un contexto social acelerado, donde las terapias convencionales a veces se quedan cortas para explicar ciertos bloqueos emocionales, este enfoque aporta una mirada más amplia: une lo científico con lo humano, lo visible con lo invisible.



El trabajo consiste en identificar patrones heredados —repetición de historias de pareja, dificultades con el dinero, síntomas emocionales recurrentes— y darles un lugar en la conciencia. De este modo, lo que parecía un obstáculo se transforma en una oportunidad de crecimiento.



Más allá de la teoría, lo que conmueve es el impacto real: personas que logran reconciliarse con su historia, soltar resentimientos y tomar la vida con más ligereza. Mariela destaca: “Sanar no es borrar lo que pasó, sino mirarlo con amor y abrir espacio a algo nuevo. Cuando eso ocurre, la vida fluye con más fuerza y claridad”.





Este enfoque no reemplaza a la psicoterapia clásica, sino que la potencia, ofreciendo recursos para quienes buscan un cambio profundo y duradero.



En tiempos donde el bienestar emocional es un bien tan preciado como escaso, la integración entre Psicología y Constelaciones aparece como un camino posible y necesario. Porque sanar no solo es posible: es un acto de amor hacia uno mismo y hacia quienes nos precedieron.

Lic. Mariela Cabreton

Psicóloga (MP). Posgrado en Neurociencias, Psicoterapia y Recursos Humanos.

Facilitadora en Constelaciones Familiares, formada con Bert Hellinger.

