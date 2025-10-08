Custore ya está en el Alto Rosario: la filosofía de lo simple se instala en la ciudad

CONTENTCARAS

Custore ya abrió su isla en el Shopping Alto Rosario, acercando a la ciudad una propuesta diferente: vivir simple partiendo de la manera de vestir. No se trata solo de ropa, sino de un estilo de vida que pone en primer plano la comodidad, la versatilidad y la atemporalidad.

La identidad de Custore se expresa a través de prendas de calidad y precio justo, pensadas para acompañar el día a día sin depender de tendencias pasajeras. La premisa es clara: menos es más, y la simpleza bien entendida se convierte en un valor que perdura.

La presencia en Rosario está a cargo de Dalina y Aylen Moriconi, dos emprendedoras que decidieron apostar por el modelo de franquicias y hoy representan la marca en la ciudad. Con entusiasmo y compromiso, transmiten la esencia de un proyecto que conecta con quienes buscan un consumo más consciente.

Con aperturas mensuales en distintas provincias, Custore se ha consolidado como una marca que combina crecimiento sostenido con un propósito definido. La llegada al Alto Rosario refuerza su posicionamiento en una de las plazas más relevantes del país y marca un nuevo hito en su camino de expansión.

En Rosario ya se puede vivir la experiencia Custore: una invitación a redescubrir el valor de lo esencial y elegir con propósito cada día.

WhatsApp: 3412425417

Instagram: @custore.ok

www.custore.com.ar