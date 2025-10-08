Descubrí el nuevo Grand Palladium Select Bávaro: Punta Cana como nunca la viviste

miércoles 08 de octubre del 2025
Si estás buscando llevar tus próximas vacaciones al Caribe a otro nivel, el nuevo Grand Palladium Select Bávaro es tu lugar. Este renovado resort en Punta Cana eleva la experiencia todo incluido con un concepto más exclusivo, premium y completamente reformado, pensado para los viajeros que quieren disfrutar lo mejor de uno de los destinos más lindos del mundo. Galería de fotosGalería de fotos

Ubicado sobre las clásicas playas de arena blanca y aguas turquesas, el hotel ofrece un servicio diferencial desde el primer momento. Las habitaciones parten de la categoría Junior Suite, e incluyen room service gratuito de 11 a 22.30 hs, minibar con snacks y bebidas premium, y acceso a restaurantes y bares exclusivos que te van a sorprender.

¿Amás el café? En el Piacere Coffee Shop vas a encontrar un rincón único para disfrutar de tu infusión favorita. ¿Preferís algo dulce? La Grand Gelateria te transporta a Italia con cada bocado. ¿Fan de la pizza? En The Pizza Stop podés llevarte una porción donde quieras.

Además, el resort cuenta con una piscina exclusiva con servicio de Pool Concierge, zona privada en la playa, y acceso total a los espacios comunes y centro deportivo del complejo. Para los más chicos, hay clubes divididos por edad, desde bebés hasta adolescentes, con actividades y entretenimiento diseñados para cada etapa.

Y por las noches, los espectáculos en vivo y shows familiares completan una propuesta pensada para disfrutar de principio a fin.

Grand Palladium Select Bávaro forma parte de la nueva Select Collection de Palladium, una línea de hoteles que redefine el concepto de vacaciones premium en destinos únicos como Punta Cana, Costa Mujeres, Ibiza y próximamente Riviera Maya.

Con Flor de Viaje, tu próxima escapada a Punta Cana está más cerca de lo que pensás.
Contactanos hoy mismo y empezá a planear unas vacaciones inolvidables en el Grand Palladium Select Bávaro.
¡Consultá disponibilidad y reservá con beneficios exclusivos!

 

¿Por qué elegir Flor de Viaje?

Desde 2015, Flor de Viaje se especializa en diseñar experiencias a medida, brindando asesoramiento personalizado 24/7, seguridad, confianza y atención a los detalles, ya sea que viajes en familia, en pareja, en grupo o solo/a.

Somos tu socio ideal: nos encargamos de organizar tu viaje para que lo disfrutes al máximo, sin preocupaciones y con el respaldo de nuestra experiencia.

 

Datos de contacto:

●     Instagram: @flordeviajetur

●     Teléfono: +54 9 11 3505-4715

●     Email: [email protected]

FLOR DE VIAJE. PASIÓN POR EXPLORAR EL MUNDO JUNTO A VOS. ENCONTRALOS EN INSTAGRAM COMO @FLORDEVIAJETUR. ¡QUE SEA FLOR DE VIAJE!

