Descubrí el nuevo Grand Palladium Select Bávaro: Punta Cana como nunca la viviste

Ubicado sobre las clásicas playas de arena blanca y aguas turquesas, el hotel ofrece un servicio diferencial desde el primer momento. Las habitaciones parten de la categoría Junior Suite, e incluyen room service gratuito de 11 a 22.30 hs, minibar con snacks y bebidas premium, y acceso a restaurantes y bares exclusivos que te van a sorprender.

¿Amás el café? En el Piacere Coffee Shop vas a encontrar un rincón único para disfrutar de tu infusión favorita. ¿Preferís algo dulce? La Grand Gelateria te transporta a Italia con cada bocado. ¿Fan de la pizza? En The Pizza Stop podés llevarte una porción donde quieras.

Además, el resort cuenta con una piscina exclusiva con servicio de Pool Concierge, zona privada en la playa, y acceso total a los espacios comunes y centro deportivo del complejo. Para los más chicos, hay clubes divididos por edad, desde bebés hasta adolescentes, con actividades y entretenimiento diseñados para cada etapa.

Y por las noches, los espectáculos en vivo y shows familiares completan una propuesta pensada para disfrutar de principio a fin.

Grand Palladium Select Bávaro forma parte de la nueva Select Collection de Palladium, una línea de hoteles que redefine el concepto de vacaciones premium en destinos únicos como Punta Cana, Costa Mujeres, Ibiza y próximamente Riviera Maya.

