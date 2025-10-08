Licenciada Micaela Belber: diseñar espacios, crear experiencias

CONTENTCARAS

Este crecimiento se traduce en una propuesta más amplia y versátil. Al tradicional servicio de asesoramiento en diseño de interiores —ya reconocido por la calidad y dedicación de Belber— se suma ahora la venta de productos especialmente seleccionados: objetos de diseño, muebles, sillas, iluminación y velas que complementan cada proyecto y permiten a los clientes acceder a piezas únicas para personalizar sus espacios.

“La idea es que cada persona encuentre no solo el diseño que sueña, sino también los elementos que lo hagan tangible. Un espacio se construye con detalles, y esos detalles marcan la diferencia”, afirma Belber.

La incorporación de estos productos responde a una visión clara: brindar soluciones integrales que combinen funcionalidad y estética, sin perder de vista el estilo y la esencia de quienes habitan cada lugar. Así, Interiores_MB se convierte no solo en un estudio de interiorismo, sino en un universo donde cada ambiente puede nacer completo, desde el plano hasta el último objeto decorativo.

El trabajo junto a Amando Redes (nombre de usuario en Instagram) también marca un antes y un después. La estrategia de comunicación, el estilismo en Instagram y la promoción digital potencian la marca, logrando que cada proyecto llegue con fuerza a un público cada vez más amplio.

Para Belber, el interiorismo va mucho más allá de decorar: es una manera de contar historias a través de los espacios. Cada cliente tiene un relato, y su misión es traducirlo en colores, texturas, muebles y detalles que hagan sentir que ese lugar es verdaderamente suyo.

Con este nuevo capítulo, Interiores_MB reafirma su compromiso con la innovación y la cercanía. Su propuesta invita a vivir los espacios de otra manera: no solo como escenarios de vida, sino como experiencias que transmiten emociones, generan bienestar y dejan huella.



“Lo más lindo de este camino es ver cómo una idea se transforma en realidad. Cuando un cliente descubre que su hogar refleja quién es, ahí está la verdadera magia del diseño”, concluye la interiorista.







